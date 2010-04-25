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Rheinmetall поставит заказчику из Азии системы "Скайшилд"

25.04.2018 ЦАМТО 736 0
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Oerlikon Skyshield
ПВО ближнего радиуса действия «Орликон скайшилд» (Oerlikon Skyshield).
Источник: defense-studies.blogspot.ru

ЦАМТО, 24 апреля. Компания Rheinmetall сообщила о заключении с одной из стран азиатского региона контракта на поставку современных систем противовоздушной обороны.

По итогам конкурсных торгов подразделение Rheinmetall Air Defence получило заказ на поставку зенитных артиллерийских комплексов ближнего действия "Скайшилд" последнего поколения.

Стоимость контракта, заключенного в апреле текущего года, составляет более 100 млн. евро. Производство комплексов уже началось. Поставка будет выполнена в течение следующих трех лет.

Помимо поставки средств ведения разведки, 35-мм артиллерийских установок и сопутствующих систем управления, контракт включает материально-техническое обслуживание техники. Rheinmetall также обеспечит подготовку операторов и обслуживающего персонала, окажет техническую помощь и поддержку при проведении огневых испытаний на территории заказчика.

Кроме того, в проекте примут участие национальные компании, которые, в частности, обеспечат строительство инфраструктуры и поставку транспортных средств. По заявлению Rheinmetall, компания придает большое коммерческое значение подписанному контракту и рассчитывает на получение дополнительных заказов.

Как сообщал ЦАМТО, типовой комплекс "Скайшилд" состоит из центра управления, двух пунктов управления огнем и дистанционно управляемых зенитных артиллерийских установок. В состав пунктов управления огнем, обеспечивающих ведение разведки и синтез данных, входят радиолокационная станция обнаружения целей, РЛС сопровождения целей, ИК/ЭО блок. Они управляют огнем до 8 дистанционно управляемых артиллерийских установок башенного типа "Револьвер Ган" Mk.2. В состав комплекса дополнительно могут быть интегрированы ПУ зенитных управляемых ракет. Система использует 35-мм усовершенствованные боеприпасы с программируемым взрывателем AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) с готовыми поражающими элементами в виде 152 вольфрамовых цилиндров массой 3,3 г каждый.

Ранее Rheinmetall уже продала системы "Скайшилд" Вооруженным силам Индонезии.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Продукция
Skyshield ЗРАК
Компании
Rheinmetall

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