ВВС Индонезии получат дополнительно 11 комплексов ПВО ближнего действия "Орликон Скайшилд" Мк.2



ПВО ближнего радиуса действия «Орликон скайшилд» (Oerlikon Skyshield).

Источник: defense-studies.blogspot.ru ПВО ближнего радиуса действия «Орликон скайшилд» (Oerlikon Skyshield).Источник: defense-studies.blogspot.ru

ЦАМТО, 19 октября. Военно-воздушные силы Индонезии получат дополнительно 11 комплексов ПВО ближнего действия "Орликон Скайшилд" Мк.2 немецкой компании Rheinmetall Defence.

Как сообщает ресурс Kontan.co.id со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС Индонезии маршала авиации Хади Тьяхьянто, зенитные установки будут приобретены поэтапно. На текущий момент ранее закупленные комплексы прикрывают авиабазы в четырех округах страны (Джакарта, Джокьякарта, Макассар и Понтианак).

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе 2013 года компания Rheinmetall объявила о заключении контракта на поставку шести комплексов "Орликон Скайшилд", а также боеприпасов и сопутствующих услуг неназванному государству из региона Азии. Общая стоимость соглашения составила 113 млн. евро (202 млн. долл.). Контракт также предусматривал поставку интегрированных с "Орликон Скайшилд" Мк.2 ПЗРК "Чирон" производства южнокорейской компании LIG Nex1, которые расширяют боевые возможности комплексов. Поставку первых пусковых установок планировалось начать в августе и завершить до конца 2014 года, а все соглашение полностью реализовать в течение трех лет. В марте 2013 года командование ВС Индонезии официально сообщило, что является заказчиком данных систем.

Компания Rheinmetall 11 января 2014 года объявила о заключении новых контрактов на поставку систем противовоздушной обороны. Заказы поступили от ВВС Индонезии и ВМС неназванного европейского государства. Их общая стоимость оценивается в 50 млн. евро. В отношении Индонезии было объявлено, что Джакарта приняла решение увеличить боевые возможности ранее закупленных у Rheinmetall систем "Орликон Скайшилд", разместив заказ на поставку дополнительно двух огневых модулей. Контракт стоимостью более 38 млн. евро (51,3 млн. долл.) также включал обучение и материально-техническое обеспечение.

Все поставки по первому контракту были завершены в соответствии с графиком в начале сентября 2014 года. ВВС Индонезии оснастили ими четыре подразделения из состава корпуса особого назначения ВВС, известного как PASKHAS (Korps Pasukan Khas).

В качестве партнера немецкой Rheinmetall Defence в рамках реализации офсетной программы (в соответствии с индонезийским законодательством, ее стоимость должна составлять не менее 35% от стоимости заключенных экспортных контрактов) выступает индонезийская компания PT Alam Indomesin Utama (PT AIU). В частности, индонезийская компания отвечает за поставку большинства компонентов для 35-мм пушек.

Типовой комплекс "Скайшилд" включает систему управления огнем и две дистанционно управляемые артиллерийские установки (АУ) башенного типа с 35-мм зенитными автоматическими пушками. В состав СУО входят радиолокационная станция обнаружения целей, станция сопровождения целей, оптоэлектронный блок, пункт управления огнем. Индонезийская версия интегрирована с южнокорейским ПЗРК "Чирон" в составе четырехзарядных турельных пусковых установок.

В качестве базы для индонезийской версии "Орликон Скайшилд" был выбран автомобиль "Хино Рэйнджер" (Hino Ranger), в котором используется 60-90% комплектующих местного производства (в зависимости от модели).