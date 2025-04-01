Стратегическая атомная подлодка на учениях на Камчатке атаковала торпедами группу кораблей



Малый противолодочный корабль МПК-82.

Источник: МО РФ Малый противолодочный корабль МПК-82.Источник: МО РФ

В учениях задействовали малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107 и самолеты Ил-38

ТАСС, 24 апреля. Атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" в ходе учений на Камчатке атаковал корабельную поисково-ударную группу учебным торпедным оружием. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"На Камчатке в рамках двустороннего учения подводных сил Тихоокеанского флота и группировки войск на северо-востоке России по итогам зимнего периода обучения атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" атаковал корабельную поисково-ударную группу с применением учебного торпедного оружия", - сказал Воскресенский.

В ходе учений для поиска "Владимира Мономаха" в заданный район направились малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, чьи действия поддерживали самолеты Ил-38.

Субмарина должна была атаковать группу и преодолеть район поиска противолодочных сил условного противника. "Владимир Мономах" скрытно приблизился на эффективную дистанцию стрельбы и поразил учебными торпедами оба противолодочных корабля, после чего вышел из района действий кораблей и авиации.