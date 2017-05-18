Игорь Осипов: "На море, на суше и в воздухе"



Ракетный крейсер «Варяг»

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Ракетный крейсер «Варяг»Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

21 мая 1731 года Сенат царской России учредил Охотский военный порт, ставший первым в истории постоянно действующим на Дальнем Востоке российским военным портом. Именно эта дата считается днём рождения ТОФ. На вопросы "Красной звезды" отвечает начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Осипов.

- Игорь Владимирович, чем живёт сегодня российский флот на Тихом океане, какие задачи решает в зоне своей ответственности?

– В настоящее время Красно­знамённый Тихоокеанский флот представляет собой одно из крупнейших оперативно-стратегических объединений ВМФ России. Это обусловлено прежде всего наличием в его составе Стратегических ядерных сил, значением и масштабом решаемых задач. Флот обеспечивает защиту государственных интересов нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в назначенной операционной зоне площадью около половины всего Мирового океана. Для выполнения этой ключевой задачи в его составе действуют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, надводные корабли, морская авиация, а также морская пехота, части Сухопутных и береговых войск – от Приморья до Камчатки.

Среди важных задач – защита экономической зоны, районов производственной деятельности, обеспечение безопасности судоходства, выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана. С этой целью наши моряки проводят совместные международные учения, наносят дружеские визиты в иностранные порты. Замечу: прошло то время, когда многие корабли в силу разных причин ржавели у стенки. Уже который год они на постоянной основе несут боевую службу в Тихом и Индийском океанах, в Охотском, Японском и Южно-Китайском морях. А около пяти лет назад начали походы и в Средиземноморье.

К примеру, с апреля отряд кораблей в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" находится в дальнем океанском походе. За это время он совершил заходы в порты Пусан Республики Корея, Камрань Вьетнама, Манила Филиппин, Саттахип Таиланда. На минувшей неделе варяжцы участвовали в международном морском параде, посвящённом 50-летию ВМС Республики Сингапур, а потом крейсер ошвартовался в военно-морской базе Чанги этой страны, чтобы принять участие в выставке вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017".

Другие наши корабли – большие и малые, надводные и подводные – заняты достаточно напряжённой плановой боевой учёбой. Например, МПК "Метель" успешно отработал все элементы второй курсовой задачи, в том числе выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Базовый тральщик "БТ-100" в процессе поиска и траления мин обезвредил четыре из четырёх поставленных учебных мин, умело организовал противодиверсионную и противовоздушную оборону. Экипаж БПК "Адмирал Виноградов" выполнил комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб по различным мишеням, поразив их. Две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей отработали задачи по нанесению ракетного удара, отражению удара средств воздушного нападения условного противника. Такого рода примеров – множество. Ведь на морских полигонах боевой подготовки повсеместно кипит учёба, в соединениях и воинских частях проходят итоговые проверки за зимний период обучения, в ходе которых военнослужащие сдают нормативы по огневой, физической и профессионально-должностной подготовке.

– Каковы же предварительные итоги зимнего периода обучения? Кто в числе правофланговых?

– Основные усилия в этом периоде мы направляли на поддержание боевой готовности, полноту и качество отработки курсовых задач кораблями, подводными лодками и подразделениями береговых войск в строгом соответствии с руководящими документами. Назову лишь некоторые из достигнутых показателей. Подготовлено 10 тактических групп, более 50 кораблей и катеров, свыше 20 экипажей подлодок. Наплаванность кораблей всех типов составила около трёх тысяч суток. В морской авиации проведено более 140 лётных смен. В итоге смогут повысить квалификационные разряды 56 авиаспециалистов. Авиаторы, морские пехотинцы и личный состав разведывательного управления ТОФ совершили более четырёх тысяч прыжков с парашютом. А ещё в зачёте флота пять КШУ, более 100 тактических учений, свыше 200 боевых стрельб отделений и взводов. За этой арифметикой – интенсивная работа командиров всех уровней, их желание сделать родной флот ещё сильнее.

По результатам подготовки лучшими среди объединений признаны подводные силы под командованием контр-адмирала Сергея Рекиша, Войска и Силы на Северо-Востоке РФ контр-адмирала Сергея Липилина. В числе отличившихся – бригады охраны водного района на Камчатке и подводных лодок в Приморье, где командирами капитан 1 ранга Сергей Синько и капитан 2 ранга Александр Багдасаров, авиационная база под командованием полковника Игоря Киреева, соединение морской пехоты во главе с Героем России полковником Владимиром Белявским.

Но не только этими достижениями гордится в свой праздник наш флот. Ещё свежи в памяти успехи года минувшего, когда тихоокеанцы стали победителями в 13 из более чем 30 видов состязаний на приз главнокомандующего ВМФ. В динамике конкурсов профмастерства проверялась готовность корабельных групп, кораблей, частей береговых войск, морской авиации к выполнению задач по предназначению в море, воздухе и на берегу. В итоге кубки главкома завоевали экипажи атомных подводных лодок "Тверь" и "Подольск", эсминца "Быстрый", дизельной подлодки "Могоча", ракетный дивизион берегового ракетного соединения. Призы вручены и корабельной ударной группе в составе ракетных катеров "Р-18" и "Р-19", отличившейся в состязаниях среди тактических групп ракетных катеров, и зенитному ракетному дивизиону соединения морской пехоты, ставшему лучшим в организации ПВО с отработкой задач по огневой и тактической подготовке, и лётчикам морской авиации за блестящую противолодочную подготовку и ведение воздушного боя. Радуют победы флотских разведчиков и медицинской службы.

Традиционно успешно выступили представители флота на "Армейских международных играх". Команды "чёрных беретов" завоевали первые места на всех этапах "Балтийского дерби", "Суворовского натиска", "Инженерной формулы" и "Глубины", взяли "серебро" в финале конкурса мастеров артиллерийского огня.

"В летнем периоде обучения тихоокеанцам предстоит провести более сотни мероприятий боевой подготовки"

В 2016 году была организована научно-исследовательская экспедиция Минобороны и Русского географического общества на остров Курильской гряды Матуа. Её основная цель – изучение возможностей перспективного базирования сил флота, а дополнительно военнослужащие и специалисты РГО выполнили ряд уникальных работ. Ныне началась подготовка ко второй подобной экспедиции на Матуа, которая запланирована с июня по сентябрь.

– А что делается для развития, усиления мощи флота?

– Идёт процесс перевооружения на новые образцы кораблей, вооружения и военной техники, планомерно решается вопрос их модернизации. В последние годы в состав ТОФ вошли атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах", десантный катер "Иван Карцов", морской буксир "Александр Пискунов", два противодиверсионных катера типа "Грачонок", несколько вспомогательных судов, в том числе спасатель проекта 21300 "Игорь Белоусов" с уникальным оборудованием. На приморском заводе проходит последние испытания корвет "Совершенный", в ближайшей перспективе за ним в состав флота войдут и корветы "Громкий", "Герой России Цыденжапов". Береговые части получили ракетный комплекс "Бал", а на смену комплекса ПВО С-300 пришла зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Морская авиация в Приморье и на Камчатке пополнилась модернизированными противолодочными самолётами Ил-38Н и корабельными вертолётами Ка-29. В отдельной бригаде морской пехоты под Владивостоком освоили новые системы парашютов.

Так что позитивные сдвиги есть. Поэтому освоение новых проектов кораблей, подводных лодок, боевых катеров, вооружения и техники, поступающих на флот, – одна из важнейших задач нашего личного состава на современном этапе.

Другое основное направление развития ТОФ – совершенствование системы базирования, в том числе в Арктической зоне. К этому нам тоже предстоит приложить немалые усилия.

Для реализации запланированных мероприятий требуется высокопрофессиональная деятельность штабов всех уровней, всесторонняя подготовка офицерского состава, мичманов, прапорщиков, старшин и матросов. Эта задача тихоокеанцам по плечу.

– Как, на ваш взгляд, для тихоокеанцев сложится летний период обучения?

– Впереди более сотни мероприятий боевой подготовки военнослужащих, направленных на повышение их морской, полевой, воздушной и специальной выучки до уровня, необходимого для успешного решения боевых задач по предназначению. Мы будем участвовать в 15 конкурсах "Армейских игр" в составе команд ТОФ и ВВО, готовить и проводить в рамках АрМИ-2017 международные соревнования "Кубок моря" и "Морской десант" во Владивостоке. Кроме того, предстоят морские учения с коллегами из Китая, Индии и Японии.

Беседовал, Константин Лобков.