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В самарском параде Победы задействуют около 1,8 тыс. человек и 50 единиц военной техники

25.04.2018 ТАСС 521 0
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БТР-82А
БТР-82А.
Источник: РИА Новости / Андрей Станавов

В этом году в мероприятии впервые примут участие четыре пикапа УАЗ "Патриот"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек и 50 единиц техники примут участие в параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре, первая репетиция которого прошла в городе во вторник, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Сегодня в Самаре на аэродроме Кряж состоялась первая перед парадом в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне репетиция с участием военной техники. В нем примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и 50 единиц военной техники", - отметили в пресс-службе.

По данным военного округа, в парадном строю пройдут расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений, офицеры управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД.

"Впервые представлены четыре пикапа УАЗ "Патриот", принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта. Также задействованы бронеавтомобили "Тигр", четыре единицы техники ракетного комплекса "Искандер-М", две машины зенитного ракетного комплекса С-300, самоходные гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган", танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, техника связи", - уточнили в военном округе.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Искандер
Мста-С
С-300
Т-72
Т-72Б
Тигр
Тигр БА
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
МЧС

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