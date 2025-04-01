Долгий больничный: когда вернется "Адмирал Кузнецов"



Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Заключен контракт на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов"

Контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирала Кузнецова" наконец подписан. По договоренности с судоремонтным заводом, работы будут завершены в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот. "Газета.Ru" вспоминает долгую историю авианосца, разработка которого стартовала еще в конце 1970-х годов, а первый же боевой поход привел к необходимости ремонта.

В российском оборонно-промышленном комплексе сообщили о подписании контракта на ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", передает РИА "Новости". "Контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" подписан. Согласно документу, заказчик должен получить корабль в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

От "Риги" до "Тбилиси": долгая дорога к "Адмиралу Кузнецову"

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" является единственным авианосцем в составе ВМФ России, который был введен в эксплуатацию в 1991 году еще до развала СССР. Однако история этого авианосца, за которую он даже успел сменить несколько названий, началась еще раньше.

Техническое предложение по тяжелому авианесущему крейсеру (ТАВКР) проекта 1143.5 было разработано в апреле 1978 года. 13 октября того же года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, поручавшее Невскому проектно-конструкторскому бюро (НПКБ) разработать к 1980 году эскизный и технический проекты этого корабля, а ВМФ и ВВС - подготовить к нему тактико-техническое задание и требования к корабельным летательным аппаратам.

В течение нескольких лет среди военных шли споры о целесообразности реализации проекта авианосца. Однако весной 1982 года, после англо-аргентинского конфликта из-за Фолклендских островов, было наконец принято окончательное решение о постройке "заказа 105" по проекту 1143.5.

Первый блок корпуса будущего "Адмирала Кузнецова", первоначально получившего наименование "Рига", удалось заложить на предстапельной плите Черноморского судостроительного завода лишь в сентябре 1982 года, а к стапельной сборке нового авианесущего крейсера смогли приступить только в феврале 1983 года. 26 ноября 1982 года, после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, название корабля было изменено на "Леонид Брежнев".

Несмотря на многие производственные трудности, точно по плану, 4 декабря 1985 года, "Леонид Брежнев" был спущен на воду. Первый советский авианосец, именовавшийся во всех документах ТАВКР, по сравнению с предыдущими кораблями такого типа имел на борту не 36, а 50 летательных аппаратов, включая - впервые в советской истории - базирование на палубе сверхзвуковых истребителей.

Для этого почти в 2,5 раза была увеличена площадь полетной палубы, применен взлетный трамплин, аэрофинишеры, стартовые задержники, газоотбойные щиты и глиссадная светотехника. Запас авиационного топлива был увеличен на 1000 тонн, а авиабоезапас - почти вдвое. На новом ТАВКР был применен более совершенный противокорабельный комплекс "Гранит" с 12 подпалубными пусковыми установками.

Полное водоизмещение корабля составляло около 55 000 т. Длина корабля - 302 м, ширина по ватерлинии - 35,4 м, по полетной палубе - 70,5 м, осадка - 10,5 м. Паротурбинная энергетическая установка суммарной мощностью 200 тыс. лошадиных сил обеспечивала кораблю скорость до 29 узлов с дальностью автономного плавания до 8000 морских миль. Экипаж крейсера состоял из 2100 человек.

К моменту первого выхода корабля в море совершить посадку на его палубу были готовы только истребители Су-27К и МиГ-29К, а также вертолеты.

Самолет вертикального взлета Як-41М тогда только начал проходить летные испытания, но в итоге так и не был принят на вооружение.

11 августа 1987 года ТАВКР "Леонид Брежнев" получил новое название - "Тбилиси". 20 октября 1989 года "Тбилиси" под командованием капитана первого ранга Виктора Ярыгина впервые покинул достроечную стенку Черноморского судостроительного завода, прошел 30 км по Южному Бугу и вышел в море, взяв курс на Севастополь. В 1990 году наконец завершилась череда переименований ТАВКР проекта 1143.5, которому 4 декабря было присвоено имя "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Тем самым был признан вклад выдающегося советского военачальника в дело создания авианесущего флота.

Из Алеппо на ремонт

Свой первый боевой поход "Адмирал Кузнецов" совершил в ноябре 2016 года. Авианосец прибыл в Средиземное море к берегам Сирии в составе авианосной группы Северного флота ВМФ России, в которую также вошли атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков".

Авианосец "Адмирал Кузнецов" и фрегат "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр" на борту подключились к боевым действиям в Сирии 15 ноября 2016 года.

Корабли приняли участие в операции по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России. - "Газета.Ru"). Удары с "Адмирала Кузнецова" по целям в Сирии стали первым случаем боевого применения российской палубной авиации.

В начале января 2017 года Минобороны России объявило о сокращении группировки Вооруженных сил в Сирии. В тот же день корабли авианесущей группы Северного флота во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" начали переход из Средиземного моря в Североморск. К российским берегам "Кузнецов" вернулся 9 февраля.

В Минобороны заявляли, что все поставленные задачи в Сирии группа выполнила успешно. Однако первая боевая операция "Кузнецова" все же была омрачена потерей взлетевшего с авианосца истребителя МиГ-29К во время захода на посадку в нескольких километрах от корабля. В Минобороны подчеркнули, что летчик успел катапультироваться и был доставлен на борт "Адмирала Кузнецова" силами поисково-спасательной службы. Тогда в ведомстве уточнили, что его здоровью ничего не угрожает, а сам "пилот готов к выполнению задач".

За свой первый боевой поход "Адмирал Кузнецов" прошёл 18 тысяч морских миль. На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов, совершивших 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов террористов на территории Сирии.

После возвращения "Адмирала Кузнецова" из Сирии стало известно о готовящихся ремонте и модернизации авианосца. Изначально на эти работы планировалось выделить 50 млрд рублей, но потом эту сумму сократили примерно вдвое.

Работы по ремонту начались в октябре 2017 года на Мурманском судоремонтном заводе. После их завершения срок эксплуатации "Адмирала Кузнецова" продлят на 10 лет.

Отдел "Армия"