"Змей Горыныч" на "Урале": УР-83П заметили в боях под Дамаском
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Война в Сирии.
Источник: rg.ru
В ходе боевых действий против боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" бойцы сирийской республиканской армии задействовали УР-83П. Эта система является, по сути, облегченной версией знаменитого "Змея Горыныча"- гусеничной установки разминирования УР-77 "Метеорит".
#Syria #Damascus #SouthDamascus #SouthernDamascus #South_Damascus #Southern_Damascus
The Syrian Republican Guard 105th Brigade seen using the
UR-83p mine clearing system #YarmoukCamp #Yarmouk_Camp #Qadam #Hajr_alAswad pic.twitter.com/XdFXk428w3— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) 21 апреля 2018 г.
Данная инженерная машина зарекомендовала себя в Сирии не только как средство проделывания проходов для техники в минных полях, но и как эффективная боевая машина. С помощью специальных ракетных двигателей "Метеорит" обрушивает на укрепления и позиции боевиков более 700 кг взрывчатого вещества. В результате в обороне противника образуется значительная брешь, через которую устремляются атакующие подразделения.
УР-77 в большинстве своем активно применялись в районе Дамаска. Хотя в случае необходимости их перебрасывали и на другие участки фронтов борьбы с международным терроризмом.
Возможности УР-83П также впечатляют: при массе установки в 1810 кг она может забрасывать 1380 кг взрывчатки на расстояние до 440 метров.
Обращает внимание и то, что сирийские гвардейцы смонтировали установку в кузове автомобиля "Урал"-4320. Для того чтобы пламя ракетного двигателя не повредило кабину грузовика, ее укрепили. На борта кузова установили стальные щиты и решетчатые противокумулятивные экраны.
Применение таких систем, кроме непосредственно боевого, имеет еще и значительный психологический эффект, позволяя сломить у боевиков волю к сопротивлению, и, тем самым, снижает потери личного состава.
Алексей Моисеев
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23.04.2018
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