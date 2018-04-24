Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Змей Горыныч" на "Урале": УР-83П заметили в боях под Дамаском

24.04.2018 Российская газета 281 0
0
Понравилась новость?
 +2
Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник: rg.ru

В ходе боевых действий против боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" бойцы сирийской республиканской армии задействовали УР-83П. Эта система является, по сути, облегченной версией знаменитого "Змея Горыныча"- гусеничной установки разминирования УР-77 "Метеорит".



Данная инженерная машина зарекомендовала себя в Сирии не только как средство проделывания проходов для техники в минных полях, но и как эффективная боевая машина. С помощью специальных ракетных двигателей "Метеорит" обрушивает на укрепления и позиции боевиков более 700 кг взрывчатого вещества. В результате в обороне противника образуется значительная брешь, через которую устремляются атакующие подразделения.

УР-77 в большинстве своем активно применялись в районе Дамаска. Хотя в случае необходимости их перебрасывали и на другие участки фронтов борьбы с международным терроризмом.

Возможности УР-83П также впечатляют: при массе установки в 1810 кг она может забрасывать 1380 кг взрывчатки на расстояние до 440 метров.

Обращает внимание и то, что сирийские гвардейцы смонтировали установку в кузове автомобиля "Урал"-4320. Для того чтобы пламя ракетного двигателя не повредило кабину грузовика, ее укрепили. На борта кузова установили стальные щиты и решетчатые противокумулятивные экраны.

Применение таких систем, кроме непосредственно боевого, имеет еще и значительный психологический эффект, позволяя сломить у боевиков волю к сопротивлению, и, тем самым, снижает потери личного состава.


Алексей Моисеев
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
УР-77
Компании
ГАЗ Группа

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 13:16
  • 18
"Малахит" раскрыл секреты субмарины 6-го поколения
  • 24.04 13:07
  • 158
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 24.04 13:06
  • 6
Индия лишила Россию Су-57
  • 24.04 12:51
  • 14
В России испытывают новейшие боеприпасы
  • 24.04 12:36
  • 2
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
  • 24.04 12:33
  • 16
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 24.04 12:13
  • 2
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
  • 24.04 12:10
  • 1
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
  • 24.04 12:00
  • 2
В Перу проходит испытания первый десантный корабль
  • 24.04 11:23
  • 36
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 24.04 11:14
  • 6
Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
  • 24.04 09:29
  • 2
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 24.04 08:50
  • 13
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 24.04 08:35
  • 1
В Ростовской области экипажи армейской авиации учатся тушить пожары
  • 24.04 08:31
  • 3
Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу
другие обсуждаемые темы