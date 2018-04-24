Сирийская армия захватила модернизированный комплекс ПВО боевиков



ЗРК «Оса».

Источник: Vitaly V. Kuzmin / wikimedia.org ЗРК «Оса».Источник: Vitaly V. Kuzmin / wikimedia.org

В сирийском городе Дума, который недавно перешел под контроль правительственных сил, военнослужащие Сирийской Арабской Армии обнаружили остатки модернизированной зенитно-ракетной установки боевиков. С ее помощью террористы могли уничтожать самолеты и вертолеты на малых и средних высотах над своими позициями в пригородах Дамаска.

Мобильный комплекс ПВО боевиков оказался сделан на основе советского зенитно-ракетного комплекса "Оса", ранее захваченного боевиками у сирийских вооруженных сил.

"Террористы сожгли его за несколько часов до выхода из Думы, поскольку им некуда было его девать. Они использовали его против вертолетов и модернизировали, чтобы применять против истребителей", - цитирует ТК "Звезда" представителя САА.

По его словам, экипаж модернизированного ЗРК состоял из семи человек, в том числе специалиста по идентификации цели. Чтобы освоить военную технику, боевики из запрещенной в России террористической организации похитили двух офицеров. Пленных заставили обучать зенитные рассчеты, а позже казнили.

Кроме того, боевики наладили производство самодельных ракет для зенитной установки. Всего военными было обнаружено 170 ракет.

Напомним, что советский зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Оса" был принят вооружение в 1971 году. Он способен поражать практически любые воздушные цели на высотах от 50 до пяти тысяч метров на дальности до десяти километров даже в условиях значительного радиоэлектронного противодействия противника. "Оса" также имеет хорошую автономность, проходимость, время развертывания комплекса составляет пять минут.

В 2013 году несколько комплексов "Оса" были захвачены сирийскими боевиками, после чего они стали главной целью для российских бомбардировщиков и вертолетов. Большая часть из них была уничтожена ВКС России осенью 2015 года.

Несмотря на свой преклонный возраст, ракетный комплекс "Оса" активно эксплуатируется вооруженными силами Сирии и принимал участие в отражении ракетного удара США, Франции и Великобритании. Из ЗРК "Оса" было выпущено 11 ракет, которые поразили пять целей - крылатые ракеты Tomahawk.

Николай Грищенко