Финляндия выберет поставщика 64 новых истребителей



Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.

Источник: militaryparitet.com Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.Источник: militaryparitet.com

В ближайшее время Финляндия начнет принимать заявки на переоснащение флота ВВС республики. Об этом сообщает Yle.

На данном этапе финские военные рассматривают пять вариантов - британский Eurofighter Typhoon, французский Dassault Rafale, шведский Saab Gripen E, а также американские Super Hornet Boeing F / A-18 и Lockheed Martin F-35. Кроме того, производитель должен будет поставлять запчасти для истребителей, а также оказывать сервисные работы до 2050 года. На масштабное перевооружение финны готовы потратить от 7 до 10 млрд евро. Всего вооруженные силы республики хотят купить 64 воздушных судна.

Финляндия пока не решила, у кого покупать истребители, несмотря на то, что Дональд Трамп рассказал о сделке с финскими военными. ВВС Суоми готовы рассмотреть шведский Saab Gripen E, однако им еще предстоит оценить, насколько актуальна эта модель. Последний раз эти истребители закупала Бразилия и сама Швеция. Интересует финнов и американский Boeing F/A-18 Super Hornet, который сами американцы будут использовать минимум до 2040 года. В пользу этого варианта говорит и то, что сейчас финны летают именно на Hornet. F-35 - не самая популярная в Европе модель, однако в последнее время она набирает популярность. Так, эти истребили приобрели Дания и Голландия. Заказы на британский Typhoon и французский Dassault Rafale расписаны на годы вперед, тогда как финны хотели бы начать перевооружение уже в следующем году.