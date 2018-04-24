Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

МИД: отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет

24.04.2018 РИА Новости 246 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения РФ и Совета Европы переживают сегодня один из самых трудных моментов за последние 20 лет, но стороны настроены преодолеть противоречия, заявил в понедельник заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Илья Субботин.

"Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон- и в России и со стороны Совета Европы -сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся",- заявил Субботин, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы "Реализация международных и конституционных гарантии прав человека в российском праве и правоприменительной практике".

"Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ", - добавил Субботин.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 13:16
  • 18
"Малахит" раскрыл секреты субмарины 6-го поколения
  • 24.04 13:07
  • 158
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 24.04 13:06
  • 6
Индия лишила Россию Су-57
  • 24.04 12:51
  • 14
В России испытывают новейшие боеприпасы
  • 24.04 12:36
  • 2
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
  • 24.04 12:33
  • 16
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 24.04 12:13
  • 2
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
  • 24.04 12:10
  • 1
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
  • 24.04 12:00
  • 2
В Перу проходит испытания первый десантный корабль
  • 24.04 11:23
  • 36
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 24.04 11:14
  • 6
Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
  • 24.04 09:29
  • 2
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 24.04 08:50
  • 13
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 24.04 08:35
  • 1
В Ростовской области экипажи армейской авиации учатся тушить пожары
  • 24.04 08:31
  • 3
Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу
другие обсуждаемые темы