МИД: отношения с Советом Европы переживают самый трудный момент за 20 лет



Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отношения РФ и Совета Европы переживают сегодня один из самых трудных моментов за последние 20 лет, но стороны настроены преодолеть противоречия, заявил в понедельник заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Илья Субботин.

"Тот факт, что сегодня настолько полон зал, на мой взгляд, говорит о том, что с двух сторон- и в России и со стороны Совета Европы -сохраняется, безусловно, интерес к преодолению той кризисной ситуации, в которой мы сейчас находимся",- заявил Субботин, выступая на курсах повышения квалификации Европейского учебного института и Совета Европы "Реализация международных и конституционных гарантии прав человека в российском праве и правоприменительной практике".

"Объективно, с политической точки зрения, отношения между Россией и Советом Европы, наверное, переживают самый трудный период за те 20 лет, которые мы находимся в этой организации. При этом я могу сказать, что и МИД в целом и руководство СЕ в лице (генсека Турбъерна) Ягланда делают максимум возможного, чтобы эти трудности преодолеть. Центром их пока является парламентская ассамблея СЕ", - добавил Субботин.