Пакистан предлагает Малайзии истребители JF-17 "Тандер"



Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки JF-17 Thunder.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 23 апреля. Пакистан и Малайзия провели предварительные переговоры о возможности поставки легких истребителей JF-17 "Тандер" совместной разработки Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) и пакистанской Pakistan Aeronautical Complex (PAC).

Как сообщил Jane's Defence Weekly в ходе выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре анонимный представитель PAC, правительства двух стран провели начальные переговоры о возможной продаже ВВС Малайзии однодвигательных истребителей, предназначенных для перехвата воздушных угроз.

Представитель PAC подчеркнул, что предметные переговоры стороны пока не вели, но по межправительственным каналам Малайзии была предоставлена базовая информация по программе JF-17.

В рамках поддержки предложения по продаже JF-17 компания PAC заявила о готовности к сотрудничеству с малазийскими предприятиями и передаче им технологий для производства комплектующих, а также обслуживания и ремонта и самолетов. Объем участия в проекте малазийской промышленности будет зависеть от объема контракта.

Малайзия проявила интерес к JF-17 несколько лет назад. В декабре 2015 года верховный представитель Малайзии в Пакистане доктор Хасрул Сани бин Муджтабар (Hasrul Sani bin Mujtabar) заявил, что Малайзия рассматривает возможность покупки JF-17 и может принять решение в ближайшее время. Тем не менее, министр обороны Малайзии на следующий день опроверг данное заявление.

Необходимость покупки обусловлена задержкой реализации программы приобретения для ВВС двухдвигательных многоцелевых боевых самолетов MRCA (multirole combat aircraft). Хотя о начале этой программы было объявлено более десяти лет назад, она до сих пор не реализована из-за нехватки средств.

Если проект MRCA продвигаться не будет, ВВС Малайзии, по мнению экспертов, могут рассмотреть возможность покупки менее дорогостоящих однодвигательных самолетов, включая FA-50 компании KAI (Korea Aerospace Industries) и JF-17. Другой альтернативой могут стать американские истребители, возможно, дополнительные "Хорнет" компании Boeing, которые усилят парк из восьми самолетов этого типа, приобретенных в 1990-х гг.

По оценке экспертов, продвижению JF-17 в Малайзию будет способствовать продажа самолетов данного типа ВВС Мьянмы. Этот контракт был подписан в 2015 году и предусматривает поставку 16 самолетов стоимостью 16 млн. долл. за единицу.

Представитель PAC опроверг сообщения о том, что Мьянма сможет наладить производство JF-17 в случае увеличения объема заказа. В то же время, он подтвердил, что Пакистан и Китай сотрудничают в передаче Мьянме технологий и ноу-хау, которые позволят локализовать техническое обслуживание и ремонт истребителей в стране. Кроме того, подтверждено, что сборку самолетов для Мьянмы выполняет PAC, а их испытания проходят в Китае.

В июне 2017 года в сети Интернет появились фотографии испытаний в Китае JF-17 ВВС Мьянмы перед поставкой, которая предположительно, началась в конце прошлого года.

PAC также подтвердила, что близка к завершению разработки двухместной версии JF-17. В апреле 2017 года сообщалось о начале летных испытаний JF-17B. Он отличается более высоким вертикальным стабилизатором и более широким гаргротом, обеспечивающим увеличение запаса топлива для компенсации увеличения массы. Кроме того, согласно представленным китайской стороной данным, самолет также имеет больший размах крыла (9,4 м), по сравнению с одноместным вариантом (8,5 м), и слегка модифицированную носовую часть.

Целью разработки двухместной версии является увеличение привлекательности JF-17 для потенциальных зарубежных заказчиков, в т.ч. Малайзии, поскольку наличие учебно-боевой версии расширяет возможности подготовки пилотов и обеспечивает дополнительную безопасность.