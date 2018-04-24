Турция модернизировала дроны-камикадзе собственного производства



Запуск беспилотник ALPAGU.

Источник: www.dailysabah.com Запуск беспилотник ALPAGU.Источник: www.dailysabah.com

Отказ Соединенных Штатов продать Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) заставил Анкару практически с нуля наладить производство своих собственных дронов. Как отмечает агентство Anadolu, Анкара делает ставку на разработку современных модификаций дронов, в том числе разведывательных аппаратов и БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом.

Дроны-камикадзе отличаются от обычных беспилотников тем, что при обнаружении цели они могут становиться своего рода самонаводящимися самолетами-снарядами, которые падают на цель, неся к ней свой заряд. При этом, если в ходе полета цель обнаружить не удалось, аппарат возвращается на место старта.

Согласно опубликованной информации, турецкая военная компания STM (Savunma Teknolojileri Muhedislik ve Ticaret A.S.) модернизировала беспилотники-камикадзе ALPAGU Blok II и KARGU.

"Благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, точности нанесения ударов и искусственному интеллекту модернизированные ALPAGU Blok II и KARGU смогут обеспечить значительное преимущество в ходе боевых действий", - утверждает генеральный директор STM Давут Йылмаз. По его словам, вскоре будет также разработана специальная технология, которая позволит управлять сразу целой группой "умных" беспилотников.

STM планирует провести презентацию обновленных БПЛА на первом турецком международном авиасалоне Eurasia Airshow, который намечен на 25-29 апреля в Анталье. Не исключено, что в ходе проведения этого мероприятия турецкой компании удастся заключить контракты на поставку своих дронов в другие страны. Как утверждает Йылмаз, "многие государства проявляют интерес к беспилотникам турецкого производства".

По данным агентства, дроны-камикадзе ALPAGU, ALPAGU Blok II, KARGU и разведывательный БПЛА TOGAN обладают автономной системой управления, улучшенными алгоритмами обработки изображений, развитым искусственным интеллектом, улучшенными системами видеонаблюдения и возможностью выбора различных типов взрывчатых веществ.