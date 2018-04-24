Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Турция модернизировала дроны-камикадзе собственного производства

24.04.2018 ТАСС 267 0
0
Понравилась новость?
 0
Запуск беспилотник ALPAGU
Запуск беспилотник ALPAGU.
Источник: www.dailysabah.com

Отказ Соединенных Штатов продать Турции беспилотные летательные аппараты (БПЛА) заставил Анкару практически с нуля наладить производство своих собственных дронов. Как отмечает агентство Anadolu, Анкара делает ставку на разработку современных модификаций дронов, в том числе разведывательных аппаратов и БПЛА-камикадзе с искусственным интеллектом.

Дроны-камикадзе отличаются от обычных беспилотников тем, что при обнаружении цели они могут становиться своего рода самонаводящимися самолетами-снарядами, которые падают на цель, неся к ней свой заряд. При этом, если в ходе полета цель обнаружить не удалось, аппарат возвращается на место старта.

Согласно опубликованной информации, турецкая военная компания STM (Savunma Teknolojileri Muhedislik ve Ticaret A.S.) модернизировала беспилотники-камикадзе ALPAGU Blok II и KARGU.

"Благодаря высоким тактико-техническим характеристикам, точности нанесения ударов и искусственному интеллекту модернизированные ALPAGU Blok II и KARGU смогут обеспечить значительное преимущество в ходе боевых действий", - утверждает генеральный директор STM Давут Йылмаз. По его словам, вскоре будет также разработана специальная технология, которая позволит управлять сразу целой группой "умных" беспилотников.

STM планирует провести презентацию обновленных БПЛА на первом турецком международном авиасалоне Eurasia Airshow, который намечен на 25-29 апреля в Анталье. Не исключено, что в ходе проведения этого мероприятия турецкой компании удастся заключить контракты на поставку своих дронов в другие страны. Как утверждает Йылмаз, "многие государства проявляют интерес к беспилотникам турецкого производства".

По данным агентства, дроны-камикадзе ALPAGU, ALPAGU Blok II, KARGU и разведывательный БПЛА TOGAN обладают автономной системой управления, улучшенными алгоритмами обработки изображений, развитым искусственным интеллектом, улучшенными системами видеонаблюдения и возможностью выбора различных типов взрывчатых веществ.
23.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
AI
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 13:16
  • 18
"Малахит" раскрыл секреты субмарины 6-го поколения
  • 24.04 13:07
  • 158
США обстреляли Дамаск "Томагавками"
  • 24.04 13:06
  • 6
Индия лишила Россию Су-57
  • 24.04 12:51
  • 14
В России испытывают новейшие боеприпасы
  • 24.04 12:36
  • 2
Признанный убогим "Адмирал Кузнецов" отправлен на ремонт
  • 24.04 12:33
  • 16
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 24.04 12:13
  • 2
США захотели исключить Россию из проекта лунной станции из-за отсталости
  • 24.04 12:10
  • 1
США предложили России выходить в космос в американских скафандрах
  • 24.04 12:00
  • 2
В Перу проходит испытания первый десантный корабль
  • 24.04 11:23
  • 36
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 24.04 11:14
  • 6
Патрушев предложил создать в России опережающий научно-технический задел
  • 24.04 09:29
  • 2
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 24.04 08:50
  • 13
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 24.04 08:35
  • 1
В Ростовской области экипажи армейской авиации учатся тушить пожары
  • 24.04 08:31
  • 3
Разработка самого большого военного беспилотника привела к уголовному делу
другие обсуждаемые темы