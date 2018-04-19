Время нахождения в море кораблей ВМФ России увеличилось за пять лет на 30%
|
|
Корабли Балтийского Флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Время выполнения задач в море экипажами подводных лодок и кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России возросло более чем на 30% за 5 лет, заявил в четверг главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.
Главком ВМФ России открыл в санкт-петербургском Центральном военно-морском музее научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию основания Рабоче-крестьянского Красного флота.
"В разное время в Мировом океане задачу военно-морского присутствия выполняет от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения ВМФ России… Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло на более чем 30%", - сказал Королев, слова которого привел представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Королев отметил, обращаясь к участникам конференции, что "сегодня мы имеем активно развивающийся современный ВМФ, который способен отвечать на любые вызовы под водой, над водой, в воздухе и на суше".
Главком подчеркнул, что Мировой океан должен быть безопасным для всех, и Военно-морской флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности.
|
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.04.2018 Около 4 тыс. зенитчиков ЦВО провели на Юге России масштабное учение с боевой стрельбой из С-300В, «БУК-М2» и «ТОР-М1»
20.04.2018 Пентагон утверждает, что произведенные РФ системы ПВО в Сирии "абсолютно неэффективны"
20.04.2018 Трамп натравил Абэ на Россию
20.04.2018 В НАТО рассказали подробности о встрече Герасимова и Скапарротти
20.04.2018 ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции
20.04.2018 Глава российского Генштаба обсудил с Алиевым сотрудничество в области ВТС
20.04.2018 САА: Передали две неразорвавшиеся крылатые ракеты российским военным
20.04.2018 Глава компании "Туполев": Новейший Ту-160М2 уже строится