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Время нахождения в море кораблей ВМФ России увеличилось за пять лет на 30%

20.04.2018 РИА Новости 284 0
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Корабли Балтийского Флота. Архивное фото
Корабли Балтийского Флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Время выполнения задач в море экипажами подводных лодок и кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России возросло более чем на 30% за 5 лет, заявил в четверг главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

Главком ВМФ России открыл в санкт-петербургском Центральном военно-морском музее научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию основания Рабоче-крестьянского Красного флота.

"В разное время в Мировом океане задачу военно-морского присутствия выполняет от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения ВМФ России… Только за последние пять лет показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос в два раза, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло на более чем 30%", - сказал Королев, слова которого привел представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Королев отметил, обращаясь к участникам конференции, что "сегодня мы имеем активно развивающийся современный ВМФ, который способен отвечать на любые вызовы под водой, над водой, в воздухе и на суше".

Главком подчеркнул, что Мировой океан должен быть безопасным для всех, и Военно-морской флот России продолжит играть одну из ведущих ролей в обеспечении этой безопасности.
19.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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