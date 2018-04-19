НАТО выступает за сотрудничество с Россией по Арктике



Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Бывшая полярная станция Остров Уединение в Карском море.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. НАТО выступает за диалог с РФ по проблемам Арктики, так как это в интересах всех сторон, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видели, что РФ увеличила присутствие в Арктике, мы видели больше подводных лодок, больше учений. Но в то же время, я считаю важным стараться не повышать напряженность на Севере", - сказал он, выступая в четверг в Университетском колледже Лейдена в Гааге.

"Я считаю, что мы должны продолжать взаимодействовать с РФ по вопросам северных регионов, это в наших интересах и в интересах РФ", - отметил он.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее американские военные заявляли, что США изучают возможности сдерживания России в Арктике.

Российская сторона заявляла, что не ведет милитаризацию Арктики, но готовится к ответу на широкий спектр потенциальных угроз. Так, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, действия России в Арктике направлены не на ее милитаризацию, а на обеспечение спокойных условий для жизни и работы.