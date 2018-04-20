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ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции

20.04.2018 ИноСМИ 1735 2
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Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018
Часть ракеты в Ливане после атаки Израиля по системам ПВО в Сирии. 10 февраля 2018.
Источник: © AFP 2018, Ali Dia

Сирийские войска ПВО успели запустить только две противоракеты во время ракетного удара коалиции 14 апреля. Причем обе не достигли цели. Подавляющее большинство залпов ПВО Сирии произошли уже после того, как все 105 управляемых ракет успешно поразили свои цели.

По данным информированных источников в правительства США пожелавших сохранить анонимность, сирийцы успели запустить всего две ракеты-перехватчика во время ударов коалиции, сообщает "Дэйли бист". При этом сбить ракеты коалиции сирийцам не удалось.

Слабое сопротивление ПВО Сирии резко контрастирует с нелепыми заявлениями России. Российское Министерство обороны заявило, что сирийские войска успешно перехватили около 70 процентов сложного боевого вооружения, применявшегося в ходе удара, несмотря на то, что для перехвата использовались системы советской эпохи.

В действительности, 38 ракет из 40 сирийцы выпустили только после того, как ракеты коалиции уже нанесли удар по целям, включая склад химического оружия и производственные мощности вблизи Хомса и в пригороде Дамаска. "Все наши ракеты поразили свои цели в назначенное времени, около 4:00 утра в Сирии", - отметил генерал-лейтенант Кеннет Ф. Маккензи в ходе пресс-брифинга в субботу".

В Минобороны России утверждают, что в общей сложности Сирия успешно сбила 71 из 103 ракет. Пентагон в связи с этим заявил, что ни одна из американских, британских или французских ракет не была перехвачена. Неудивительно, что сирийские системы ПРО эпохи холодной войны не слишком хорошо справлялись с передовым малозаметным и маневренным оружием, таким как американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность" (JASSM-ER).
19.04.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Россия
Сирия
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Герасим
72
№1
20.04.2018 14:12
Истина, обычно по середине.
-1
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RU
komix
124
№2
20.04.2018 19:13
Трампа опять наи..обманули "партнеры", у французов якобы  сложности с ракетами, у наглосаксов , подлодка "испугалась" кого-то, стрельнули по паре утилизируемых и сделали грозный вид, а пиндосы за всех 100 штук в бетонный сарай  .  "Снова великие" налогоплательщики думаю в восторге ....
0
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