Запах провокации



Ракетный удар по Сирии 14 апреля 2018г.

Источник: REUTERS/Handout/SANA Ракетный удар по Сирии 14 апреля 2018г.Источник: REUTERS/Handout/SANA

Заявление США о повторном ударе по Сирии в случае новой химической атаки может быть воспринято террористами как руководство к действию

Удар западной коалиции по Сирии продемонстрировал высокую эффективность сирийской ПВО, уничтожившей большинство выпущенных ракет. Однако сохраняется вероятность новых бомбардировок, поскольку США сейчас действуют так же агрессивно, как и в ходе кризисов в Югославии, Ираке и Ливии. Постпред США при ООН Никки Хейли уже заявила, что Штаты готовы нанести следующий удар, если Асад вновь применит отравляющие вещества. Военные эксперты не исключают очередной инсценировки химической атаки, чтобы дать повод повторить агрессию. По их словам, необходимо принять меры по усилению ПВО Сирии, поскольку американцы и их союзники наверняка учтут недавний опыт, и последующие удары могут оказаться гораздо более разрушительными.

Президент России Владимир Путин, комментируя американский удар по Сирии, подчеркнул, что западные державы действовали в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права. Он охарактеризовал произошедшее как "акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом". Российский лидер также сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Сирии с военными акциями против Югославии, Ирака и Ливии.

— Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом, — говорится в заявлении президента РФ.

По мнению военных аналитиков, звучащие угрозы о повторном ударе по Сирии могут свидетельствовать о готовящейся военной эскалации ситуации, более того, не исключено, что террористы воспримут их как прямое руководство к действию.

— Провокации с использованием химического оружия в Сирии, безусловно, возможны. Там даже необязательно применять какое-то химоружие, достаточно снять какой-нибудь сюжет, как это было сделано 7 апреля, и это станет поводом для удара США. А если говорить в целом, то США порой даже не нужен повод. Можно заявить, что это атака против "кровавого режима Башара Асада", или Трамп напишет это в Twitter, и можно наносить удары. США пытаются быть мировым судьей, не соблюдая международные правила, — считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Внутренние проблемы

Российские и американские и аналитики сходятся в том, что к агрессивным действиям Дональда Трампа подталкивают проблемы во внутренней политике.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Руководитель Центра военно-политического анализа в Hudson Institute, экс-сотрудник Пентагона Ричард Вайц в беседе с "Известиями" отметил, что атака произошла после объявления Дональдом Трампом о планах вывода войск США с сирийской территории, после чего американского президента обвинили в том, что его слова придали "смелости правительству Асада". То есть его решение во многом связано с внутриполитическими проблемами в Вашингтоне.

Ракетный удар по Сирии 14 апреля 2018г. Источник: iz.ru

По мнению американского политолога, если вновь появится повод обвинить сирийское правительство в применении химического оружия, следующий удар США или НАТО может оказаться более масштабным.

Президент Дональд Трамп ударом по Сирии пытался решить свои внутренние проблемы в США, связанные с расследованием прокурора Роберта Мюллера, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Сейчас США пытаются протащить новую резолюцию ООН по Сирии, тем самым пытаясь оправдать свои действия. Они хотят любой ценой взять под контроль ООН и нейтрализовать Россию. Мы это уже проходили с Ливией, когда под прикрытием резолюции ООН НАТО бомбардировками фактически уничтожило государство, — сказал "Известиям" российский политик.

Сюрприз ПВО

Как рассказали "Известиям" несколько информированных источников в российском военном ведомстве, мощный отпор противовоздушной обороны Сирии стал неожиданным для США, Великобритании и Франции. Рассчитывая на слабость сирийской ПВО, коалиция постаралась поразить как можно больше объектов, включив в перечень целей в том числе и несколько аэродромов, где базируются главные силы ВВС Сирии.

Ракетный удар по объектам на территории Сирии был нанесен в ночь с 13 на 14 апреля. В нем приняли участие корабли и самолеты вооруженных сил коалиции. Как сообщил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, всего было выпущено 103 крылатые ракеты. При этом сирийская ПВО смогла перехватить 71.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Ammar Safarjalani

По данным Минобороны РФ, коалиции удалось поразить объекты в районе населенного пункта Барз. Там находится сирийский научно-исследовательский институт развития фармацевтической и химической промышленности. Ранее он фигурировал в докладах Организации по запрещению химического оружия как имеющий отношение химической программе Сирии.

— Даже исходя из расчета, что каждый объект был атакован 8–12 ракетами — это, очевидно массированный, даже сверхизбыточный удар, — рассказал "Известиям" бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков. — Сирийцы действовали практически на максимуме возможностей своих средств ПВО и продемонстрировали высокую результативность. Это говорит о том, что система ПВО в Сирии выстроена и способна бороться с такими сложными целями, как крылатые ракеты.

Версия Пентагона

В субботу вечером представители Вашингтона выступили со своей официальной версией. По словам представителя Комитета начальников штабов ВС США генерала Кеннета Маккензи, было выпущено в общей сложности 105 ракет. Их целью стали три объекта на сирийской территории. Причем, самый сильный удар пришелся именно по НИИ в Барзе. Этот объект одновременно атаковали 76 ракет TLAM-Cи AGM-158. Все ракеты попали в цель, а противодействия со стороны ПВО Сирии было незначительным.

Впрочем, заявления американцев плохо сочетаются с данными спутниковой съемки, а также видео и фотографиями районов ракетных ударов. Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, на борту 76 ракет, атаковавших НИИ в Барзе, должно было быть несколько десятков тонн мощнейшей взрывчатки.

— Для полного уничтожения одноэтажного кирпичного здания достаточно примерно 200 кг взрывчатки, — отметил эксперт. — Поэтому 76 ракет превратили бы сирийский НИИ в огромную дымящуюся воронку. Но на фотографиях и видео хорошо видно, что здания комплекса разрушены только частично.

Второй раунд

По словам военного эксперта Юрия Лямина, первый ракетный удар не нанес сирийцам существенного урона. Критической потерей могло стать уничтожение военно-воздушных баз, но этого не произошло. Сирийские ВВС сохранили свою боеспособность.

Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что Пентагон уже провел анализ удара 14 апреля и сделал выводы. Поэтому сирийским ПВО также нужно провести серьезную работу.

— Скорее всего, американцы учтут ошибки и поменяют тактику применения крылатых ракет, — пояснил "Известиям" бывший начальник зенитно-ракетных войск генерал-лейтенант Александр Горьков. — Возможно, к этому времени сирийцы также усовершенствуют свою систему ПВО.

Сирия вела переговоры с Россией о поставке зенитно-ракетных систем С-300. Но этого не произошло. Контракт был заморожен в 2013–2014 году. Как заявил в ходе брифинга 14 апреля генерал-полковник Сергей Рудской, сделано это было по настоятельной просьбе ряда западных стран. Но сейчас российская сторона, готова вернуться к этому вопросу.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Богдан Степовой, Александр Круглов, Алексей Забродин