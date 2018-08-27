Новое вторжение: США прикроют боевиков в Сирии

Минобороны РФ: террористы готовятся атаковать Хаму и Алеппо

Запад готовит в Сирии провокацию с применением химоружия: террористы уже завезли в деревню Халлюз на юго-востоке страны 8 емкостей с хлором. Постановка станет надуманным поводом для проведения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии. Это, в свою очередь, откроет коридор для нового наступления боевиков на Алеппо. Об этом сценарии сообщило Минобороны России.

Поддерживаемая Западом организация "Белые каски" готовит в провинции Идлиб на юго-востоке Сирии провокацию с применением химоружия для того, чтобы обвинить в этом правительственные войска с целью оказания дополнительного давления на сирийского лидера Башара Асада, сообщило Минобороны России.

Так, по данным военного ведомства, в населенном пункте Джиср эль-Шугур под руководством представителей "Белых касок" активно проводятся так называемые тренировки по действиям "в условиях химического заражения". В этот же район ранее боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (террористическая группировка, запрещена в РФ) были доставлены 8 емкостей с хлором. Сейчас они размещены в населенном пункте Халлюз на складе группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами".

"Эта провокация с участием "Белых касок", имитирующих спасение пострадавших от химоружия, планируется при активном участии британских спецслужб и должна послужить поводом для нанесения США, Великобританией и Францией очередного ракетно-авиационного удара по государственным объектам промышленной и экономической инфраструктуры Сирии, чтобы обеспечить готовящееся наступление боевиков на Хаму и Алеппо", - указывается в сообщении ведомства.

Также, Минобороны указало на такое странное совпадение, что синхронно с призывами главаря террористов Аль-Джулани о подготовке к "джихаду" от лидеров ряда западных стран последовали ничем не обоснованные заявления о готовности к ракетным ударам по Сирии. Так, на прошедшей неделе западные СМИ растиражировали угрозы советника президента США Джона Болтона и соответствующее совместное заявление Вашингтона, Парижа и Лондона в Совете Безопасности ООН.

Одновременно с этим западные страны наращивают группировку носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке. В Персидский залив прибыл эсминец The Sullivans военно-морского флота США с 56 крылатыми ракетами на борту. А на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 высокоточными крылатыми ракетами JASSM класса "воздух - поверхность".

"Таким образом, Запад готов в очередной раз поддержать террористов

и в нарушение всех норм международного права совершить акт агрессии против суверенного государства, что неминуемо вызовет очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв процесса мирного урегулирования сирийского конфликта", - резюмируется коммюнике Минобороны РФ.

Днем ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков рассказал, что сирийские боевики концентрируют силы для наступления на города Хама и Алеппо, и в распоряжении террористов имеются тяжелое вооружение и бронетехника, передает ФАН.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в последнее время Запад использует для безосновательных атак на Сирию даже топорно срежиссированные "поводы", передает НСН.

"Цинизм действия американцев заключается в том, что, не особо заботясь о доказательной базе, вбрасывается фейк, формируется общественное мнение, а в Персидский Залив заходит корабль с новыми "Томагавками", которые Пентагон намерен испытать в боевых условиях на сирийской ПВО", - указал сенатор.

Он пояснил, что при атаках западной коалиции пострадают многочисленные государственные объекты. При этом парламентарий посетовал, что мировое сообщество не реагирует на призывы Москвы к прекращению провокаций.

"Еще 20 лет назад такое было немыслимо даже для американцев.

Действия, которые производят наши военные, предупреждая и говоря об этом на весь мир, а также представители МИДа, которые дают политическую и правовую оценку этим действиям, это очень важно. К сожалению, приходится признать, что американцы на наши предупреждения не обращают внимания. Позиция "международного жандарма" такова, что он диктует свои правила, игнорируя здравый смысл и последствия того, что они делают", - сказал член Верхней палаты парламента.

Однако он уточнил, что необходимо ни в коем случае не допустить прямого боестолкновения между российскими и американскими войсками.

"За последнее время по борьбе с международным терроризмом при поддержке России вооруженные силы Сирии окрепли, у них на вооружении восстановлено, пусть и старое, но очень надежное советское оружие. Сейчас последствия для американцев и союзников могут быть очень серьезные. Россия имеет силы и средства, чтобы полностью защитить Сирию от американского ракетного удара, но это будет квалифицировано уже как прямое столкновение с американцами, которое в текущих условиях для Москвы крайне нежелательно", - резюмировал Клинцевич.

Рафаэль Фахрутдинов