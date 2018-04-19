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Сотрудник ОНПП «Технология» организовал показательные выступления ракетомоделистов для жителей Обнинска

19.04.2018 ОАО "ОНПП "Технология" 163 0
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Ракетомоделист
Участник сборной команды ракетомоделистов первого наукограда Обнинска под руководством сотрудника ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина - Александра Боброва.
Источник: https://technologiya.ru/

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Участники сборной команды ракетомоделистов первого наукограда Обнинска под руководством своего тренера Александра Боброва, сотрудника ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина, продемонстрировали обнинцам модели ракет, космических кораблей и осуществили показательные запуски.


Ракетомоделисты создали на месте проведения мероприятия настоящий космодром в миниатюре. На демонстрационной площадке были установлены модели знаменитой отечественной ракеты-носителя «Союз-3» и метеорологической ракеты «Метеор-2», сделанные в масштабе 1:15. На площадке запуска осуществлялся старт ракет, которые за две-три секунды достигали высоты 150 метров, а спускаемые части моделей приземлялись на парашютной системе. Кульминацией мероприятия стал запуск ракеты с куриным яйцом в качестве полезного груза. Чётко сработавшая парашютная система обеспечила целостность хрупкого предмета.


«Все представленные модели ракет ребята сделали сами, по чертежам. Надо отметить, что они конструируют как настоящие инженеры. Спасибо юным ракетомоделистам: они создали прекрасную праздничную атмосферу. Очень рад, что мне удалось не просто заинтересовать ребят инженерным творчеством, а создать хорошую команду. А самое главное, все эти ребята мечтают стать инженерами и создавать новые образцы космической техники», – сказал руководитель и тренер сборной ракетомоделистов, ведущий специалист службы подготовки композитного производства ОНПП «Технология» Александр Бобров.


Участники сборной команды ракетомоделистов первого наукограда Обнинска под руководством сотрудника ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина - Александра Боброва.
Источник: https://technologiya.ru/

Обнинская команда ракетомоделизма, возглавляемая Александром Бобровым известна далеко за пределами города. В ее состав входят как мальчишки, так и девчонки, в том числе и дети сотрудников «Технологии». Команда является многократным победителем многочисленных региональных соревнований, обладателем бронзового Кубка С. П. Королева в классе моделей ракет, серебряным и бронзовым призёром Всероссийской научно-технической олимпиады по ракетомоделированию среди учащихся.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО "ОНПП "Технология"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Технология ОНПП Ромашина

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