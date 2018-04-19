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Китай рассчитывает на расширение сотрудничества в сфере ВТС с Малайзией

20.04.2018 ЦАМТО 317 0
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Девушка с флагом Китая. Архивное фото
Девушка с флагом Китая. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 19 апреля. Высшие должностные лица крупнейших китайских государственных корпораций прибыли на XVI Международную азиатскую выставку вооружения и военной техники DSA-2018 с целью продвижения своих предложений на рынок ВиВТ в Малайзии.

В частности, как сообщает Jane's Defence Weekly, в Куала-Лумпур прибыли члены руководства CETC (China Electronics Technology Group), Poly Technologies и NORINCO (China North Industries Corporation).

В рамках выставки DSA-2018 китайские представители сообщили изданию, что оборонные компании КНР вплоть до настоящего времени сотрудничали в сфере ВТС с партнерами из Малайзии в ограниченных объемах, поэтому сейчас сделан акцент на организацию широкомасштабного совместного производства оборонной продукции.

Самый крупный на текущий момент контракт КНР с Малайзией от 2017 года предусматривает поставку малазийскому флоту четырех кораблей класса LMS (Littoral Mission Ships). По словам китайских представителей, этот контракт способствовал активизации китайских компаний в целом на рынке вооружений Малайзии.

Согласно контракту, подписанному в 2017 году, CSOC (China Shipbuilding and Offshore International), являющаяся подразделением государственной судостроительной корпорации CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation), через партнерство с местным судостроителем Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) поставит малазийскому флоту четыре корабля LMS. Стоимость проекта составляет около 300 млн. долл. Причем два их четырех законтрактованных кораблей будут построены в Малайзии по китайской лицензии.

Должностные лица оборонной промышленности КНР подтвердили Jane's, что китайские компании стремятся продвинуть широкий ассортимент продукции в Малайзию. К ним относятся основные боевые танки, ракеты класса "земля-воздух" и управляемые многоразовые ракеты-носители, созданные NORINCO; береговые системы наблюдения, противотанковое управляемое вооружение и оборудование для борьбы с повстанцами производства Poly Technologies; системы наблюдения, раннего предупреждения, связи и электроники, созданные СЕТВ; боевые корабли основного класса и подводные лодки, которые продвигает CSOC.

Согласно базе данных ЦАМТО, Вооруженные силы Малайзии в настоящее время проводят тендеры по закупке танков, систем ПВО средней дальности, подводных лодок, противолодочных вертолетов, истребителей, самолетов базовой патрульной авиации и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Судя по тому, что в состав китайской делегации на DSA-2018 вошли высшие руководители крупнейших китайских оборонных компаний, Пекин заинтересован в участии практически во всех этих проектах.
19.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Малайзия
Компании
CETCI
CSIC
Norinco
Poly Technologies

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