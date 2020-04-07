Санкции помогли: в Китае рассказали о развитии ВПК России

В Китае рассказали о пользе санкций США для ВПК России

Китайские аналитики заявили, что Россия нарастила экспорт вооружения за прошедший год и подняла свой военно-промышленный комплекс благодаря санкциям США. Эксперты заявили, что результаты продаж оружия не только повысили доверие к военной промышленности и стимулировали экономический рост страны, но и продемонстрировали влияние России как военной силы.

Россия нарастила экспорт вооружения за прошедший год и подняла свой военно-промышленный комплекс не в последнюю очередь благодаря санкциям США, пишет китайское издание «Синьхуа».

Газета напоминает, что недавно Министерство обороны РФ опубликовало отчет о продажах оружия за 2019 год. Данные показывают, что в прошлом году общий объем экспорта оружия из России превысил $15,2 млрд.

«Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что в 2019 году Россия продолжила удерживать лидирующие позиции на международном рынке вооружения и вошла в число крупнейших мировых экспортеров оружия», - говорится в статье.

Китайские аналитики отмечают, что результаты продаж оружия Россией не только повысили доверие к военной промышленности и стимулировали экономический рост, но и продемонстрировали влияние страны как военной силы.

«Перед лицом санкций со стороны Соединенных Штатов и других западных стран Россия постоянно корректировала свои экспортные идеи, использовала в качестве отправной точки для расширения зарубежных рынков высокотехнологичное оружие и современную боевую технику, а также предлагала полное последующее обслуживание своей техники», - указывает «Синьхуа».

В статье говорится, что в последние годы Соединенные Штаты и другие западные страны ввели санкции против российской военной промышленности, однако в будущем возможности для роста российского экспорта вооружений будут очень широкими: основной боевой танк «Армата», баллистическая ракета «Искандер» и новые фрегаты станут «хитами» на международном рынке.

Среди главных партнеров Москвы в материале перечисляются Турция, Индия, Египет, Ирак и Судан.

В начале нынешнего года российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) писал, что мировой рынок вооружений в прошлом году вырос до рекордных в XXI веке $92 млрд, а Россия занимает в списке поставщиков второе место, продав военной техники на $14,144 млрд (15,4% от общемировых поставок).

Прирост мирового экспорта военной продукции в ЦАМТО объяснили реализацией поставок по ряду «мегаконтрактов» США со странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

Вместе с тем в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) говорилось, что по итогам 2019 года Китай занял второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке.

Шведы отмечали, что совокупный объем продаж американских компаний из топ-100 достигал $226,6 млрд, а российских - $37,7 млрд. Но если бы у аналитиков тогда были данные по четырем основным китайским производителям, все они вошли бы в первую двадцатку с общим объемом продаж в $54,1 млрд. Причем три из них даже оказались бы в первой десятке.

Эксперты отметили, что основу военной промышленности КНР составляют десять материнских компаний и один научно-исследовательский институт. Авторы доклада выбрали семь из них - самых крупных в своих секторах. AVIC (Aviation Industry Corporation of China) - основной производитель самолетов и авионики, CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) создает ракеты и космическую технику.

Также они указали CETC (China Electronics Technology Group Corporation), которая поставляет электронику и компоненты для военной техники, в частности, радары и программное обеспечение,

NORINCO и CSGC (China North Industries Group Corporation и China South Industries Group Corporation) - ведущие производители наземной техники, CSIC и CSSC (China Shipbuilding Industry Corporation и China State Shipbuilding Corporation) - главные судостроительные компании.

Чуть ранее стало известно, что страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщал РИА «Новости» источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По его словам, ранее проблема была связана с переводами платежей в долларах.

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны, которым Россия поставляла свое оружие, задолжали около $3 млрд.

«У нас были проблемы с перечислениями валюты за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», - пояснил собеседник агентства.

Вице-премьер Юрий Борисов в начале января сообщал, что объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд.

Россия ежегодно экспортирует отечественное оружие и военную технику на сумму до $14-15 млрд, отметил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам ВТС РФ с иностранными государствами заявил, что за 2019 год Россия отгрузила продукции военно-технического комплекса для продажи зарубежным клиентам на сумму в $13 млрд.

В прошлом году комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, одной из главных причин этого была названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В августе 2019 года США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (АО «КНИРТИ»), который занимается созданием средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно комментарию министерства торговли США, деятельность КНИРТИ не соответствует доктрине национальной безопасности США и интересам американской внешней политики.

Системами РЭБ, разработанными в КНИРТИ, оснащаются тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, истребители Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35. Кроме того, в КНИРТИ принимали участие в создании вертолетов - постановщиков помех Ми-8МТПИ1, Ми-8СМВПГ со сверхмощными передающими устройствами на основе активных антенных решеток.

Также в НИИ ведутся разработки, касающиеся интеллектуальных алгоритмов цифровой обработки радиосигналов и высокопроизводительной компьютерной обработки информации.

Рафаэль Фахрутдинов