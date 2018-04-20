Летные испытания модернизированного "стратега" Ту-160 займут около трех лет - с 2019 по 2021 год, сообщил гендиректор "Туполева"



Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Летные испытания стратегического ракетоносца Ту-160М начнутся в 2019 году и займут около трех лет, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Туполева" Александр Конюхов.

"Ту-160М выйдет на летные испытания в 2019 году, а завершит их в 2021 году", - заявил А.Конюхов.

По его словам, параллельно будут проводиться летные испытания и новых "стратегов" уже в облике Ту-160М2.

"Опытно-конструкторские работы (ОКР) по модернизации завершатся испытаниями самолета Ту-160М. Далее результаты этого ОКРа будут распространены как на модернизацию самолетов в строе, так и на постройку новых самолетов", - сказал глава "Туполева".

Он подчеркнул, что эти работы будут вестись параллельно - "мы будем как строить новые самолеты, так и модернизировать самолеты в строе".

В январе источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летные испытания Ту-160 будут проходить на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова в подмосковном Жуковском и завершатся летом 2021 года.

При этом, по словам собеседника агентства, на данный момент уже проведен ряд испытаний авиационных средств поражения и бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М.

Источник сообщил, что бортовой комплекс модернизированного ракетоносца будет обладать элементами "искусственного интеллекта". Например, электроника "стратега" сможет подсказывать пилоту оптимальный способ вывода самолета из критической ситуации, а также выявлять неполадки систем и предлагать варианты их устранения.

Кроме того, обсуждается возможность внедрения в единую систему управления элементов дополненной виртуальной реальности, которая обезопасит пилотирование при плохой видимости, а также системы, способной выполнять голосовые команды пилота, добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 25 января президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации "Интерфаксу" сообщили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения.

Ту-160М2 будет использовать более современные виды высокоточного оружия и новые двигатели НК-32, которые позволят увеличить дальность полета стратегических ракетоносцев.

Госконтракт между Минобороны РФ и ПАО "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М2 предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Выполнение контракта позволит обеспечить полную загрузку завода до 2027 года.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").