Оружейные бренды осваивают Индию
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Фрагмент брошюры о производстве винтовки от Desert Tech в Индии.
Источник: indiatimes.com
В скором времени на полках оружейных магазинов во всём мире появятся винтовки с надписью Made in India. Вчера, 15 апреля, портал indiatimes.com сообщил о том, что в ходе выставки DefExpo 2018 сразу пять именитых оружейных компаний объявили о планах наладить производство стрелкового оружия в Индии.
Среди названных компаний значатся Desert Tech (США), Lewis Machine & Tool Company, также известная как LMT (США), Steyr Mannlicher (Австрия) и другие. Эти всемирно известные производители стрелкового оружия объявили о создании совместных компаний с индийскими предприятиями.
Винтовки от Desert Tech будут производиться на совместном предприятии Neco Desert Tech Defence, организованном совместно с индийской компанией Neco. Стороны сообщают, что получили соответствующие лицензии полтора месяца назад, и вскоре стартует полномасштабное производство.
Индийская компания Stumpp Schule & Somappa объявила о подписании контрактов с LMT на сборку винтовок, а также с бразильской компанией CBC на производство патронов. Такое решение позволит зарубежным компаниям не только снизить стоимость производства, но и претендовать на заказы от индийских силовых структур.
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16.04.2018
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