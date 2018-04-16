Оружейные бренды осваивают Индию



Фрагмент брошюры о производстве винтовки от Desert Tech в Индии.

Источник: indiatimes.com Фрагмент брошюры о производстве винтовки от Desert Tech в Индии.Источник: indiatimes.com

В скором времени на полках оружейных магазинов во всём мире появятся винтовки с надписью Made in India. Вчера, 15 апреля, портал indiatimes.com сообщил о том, что в ходе выставки DefExpo 2018 сразу пять именитых оружейных компаний объявили о планах наладить производство стрелкового оружия в Индии.

Среди названных компаний значатся Desert Tech (США), Lewis Machine & Tool Company, также известная как LMT (США), Steyr Mannlicher (Австрия) и другие. Эти всемирно известные производители стрелкового оружия объявили о создании совместных компаний с индийскими предприятиями.

Винтовки от Desert Tech будут производиться на совместном предприятии Neco Desert Tech Defence, организованном совместно с индийской компанией Neco. Стороны сообщают, что получили соответствующие лицензии полтора месяца назад, и вскоре стартует полномасштабное производство.

Индийская компания Stumpp Schule & Somappa объявила о подписании контрактов с LMT на сборку винтовок, а также с бразильской компанией CBC на производство патронов. Такое решение позволит зарубежным компаниям не только снизить стоимость производства, но и претендовать на заказы от индийских силовых структур.