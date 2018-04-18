МС-21 станет родоначальником нового семейства лайнеров, заявил Рогозин
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Самолет МС-21 в ангаре.
Источник: Пресс-служба корпорации «Иркут»
Среднемагистральный самолет МС-21 станет родоначальником нового семейства российских лайнеров, потеснив иностранных конкурентов, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться, что наше небо заполнено самолетами американского и европейского производства. Но первая ласточка - это МС-21. Перед этим самолетом огромное будущее", - сказал он на коллегии Минпромторга.
Вице-премьер выразил уверенность, что самолет ляжет в основу целого семейства средне-, ближне- и дальнемагистральных лайнеров.
МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".
Ранее производящая его компания "Иркут" заявляла, что в 2018 году планируется закончить создание летных экземпляров и перейти к серийному производству.
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18.04.2018
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