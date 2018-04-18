В Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции



Единый день приемки военной продукции в Министерстве обороны под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Москва. 10.10.2014.

Источник: МО РФ Единый день приемки военной продукции в Министерстве обороны под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Москва. 10.10.2014.Источник: МО РФ

ЦАМТО, 18 апреля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 18 апреля проведен Единый день приемки военной продукции, на котором были подведены итоги выполнения гособоронзаказа в первом квартале 2018 года.

Как сообщил глава военного ведомства, за это время в Вооруженные Силы в плановом порядке поступили бронетанковая, инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы.

Вот как это выразилось в конкретных цифрах (ниже основные тезисы выступления С.Шойгу приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ).

Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили в войска 23 боевые машины пехоты БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус" (проект 23120), 2 рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения (проект 23040), 10 самолетов и 7 вертолетов различного класса и целевого назначения.

Помимо этого, пояснил министр обороны, с опережением графика поставлены 8 самолетов Су-34 и 25 вертолетов.

Как отметил Сергей Шойгу, "некоторые новейшие образцы техники, которая в ближайшее время поступит в войска, будут впервые продемонстрированы в Москве на военном параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар".

"Механизированная колонна будет насчитывать более 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик армии России", – рассказал министр обороны.

Что касается строительства военной инфраструктуры, то Сергей Шойгу напомнил об утвержденном Коллегией Министерства обороны Перечне объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается ввести в эксплуатацию 3573 здания и сооружения. На эти цели выделено 113,9 млрд. рублей.

При этом, с учетом параметров финансирования, основной упор сделан, как подчеркнул глава военного ведомства, на создание объектов специального назначения и инфраструктуры для поступающих в войска вооружения и военной техники.

"Приоритетным направлением остается обустройство мест размещения сил и средств ядерного сдерживания", – отметил министр обороны.

Так, в интересах Космических войск, РВСН и 12-го Главного управления планируется ввести в строй более 770 зданий и сооружений.

В рамках дальнейшего развития аэродромной сети предусматривается построить 217 объектов.

С подробной информацией о поставках новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники в войска выступил заместитель министра обороны Юрий Борисов (ниже основные тезисы выступления Ю.Борисова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ).

Он сообщил, что в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлено 25 новых и 96 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 125 автомобилей повышенной проходимости семейства "Урал", 50 единиц средств связи, 16 ракет зенитных ракетных комплексов, более 4000 единиц парашютных средств десантирования, 155 беспилотных летательных аппаратов.

Также Юрий Борисов отметил, что в марте 2018 года, в соответствии с директивой Генерального штаба, ряд современных образцов военной автомобильной техники прошли испытания в природно-климатических условиях Кольского полуострова в районе поселка Печенга Мурманской области.

Колесная техника Брянского автомобильного завода и двухзвенные гусеничные транспортеры Горьковского и Избербашского заводов выдержали испытания и подтвердили свои эксплуатационные характеристики в условиях экстремальных температур Крайнего Севера и снежной целины.

Обновился парк Воздушно-космических Сил. В их интересах поставлено 20 новых и 4 отремонтированных самолета, 30 новых вертолетов и 3 прошедших ремонт, 3 радиолокационные станции, более 4000 авиационных бомб различной мощности.

В рамках выполнения программы запусков в первом квартале 2018 года расчетами Воздушно-космических Сил было обеспечено 2 пуска ракет носителей "Союз" с выводом на орбиту 3 космических аппаратов. Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме.

В интересах Военно-морского флота приняты прошедший ремонт ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Тула", 3 корабля и судна обеспечения вспомогательного флота, 2 вертолета, 46 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр".

В плановом порядке продолжается оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными и перспективными образцами вооружения и военной техники.

28 марта на полигоне Плесецк успешно проведены бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Они позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на этапе полета ракеты.

Министерством обороны повышенное внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или решались другими силами и средствами. В частности, БЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач наблюдения и разведки.

"Благодаря практике заключения многолетних государственных контрактов по большинству образцов вооружения удалось добиться ритмичной поставки техники в войска в течение календарного года", – подчеркнул Юрий Борисов, добавив, что с учетом этого и досрочной поставки уже сегодня по ряду позиций госзаказа выполнение плана поставок в первом квартале составляет до 44 процентов.

Особое внимание на Едином дне приемки было уделено вопросам, связанным со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры в интересах Вооруженных Сил.

Как доложил заместитель министра обороны Тимур Иванов, в прошедшем году завершено строительство 3546 зданий и сооружений, что на 20 процентов превышает показатели предыдущего периода.

Он особо отметил тот момент, что ежегодное увеличение темпов обновления инфраструктуры обеспечивается прежде всего за счет применения типовых решений, новых современных технологий и унификации подходов к оснащению объектов Минобороны России.

"В текущем году на цели капитального строительства в интересах Минобороны России предусмотрено 113,9 млрд. рублей. Значительный объем финансирования – 93,9 млрд рублей или 82% приходится на объекты специального (военного) назначения", –– подчеркнул Тимур Иванов.

Таким образом, уточнил он, из общего количества объектов – 3285 (92%) зданий и сооружений объектов специального, военного назначения: это стартовые позиции, объекты аэродромной сети, парковые технические зоны, причальные комплексы, арсеналы и полигоны; 288 (6%) зданий и сооружений социальной инфраструктуры (объекты образования, медицинские, санаторно-курортные, культурно-досуговые и спортивные); 76 объектов (2%) – объекты жилья.

Плановый показатель по вводу объектов в 1 квартале 2018 года составляет 805 зданий и сооружений.

Фактически завершено строительство 932 зданий и сооружений. Прежде всего, это обеспечивающая инфраструктура РВСН, объекты на территории Западного и Южного военных округов, Северного флота, а также объекты в интересах Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Завершено строительство объектов парковой и казарменно-жилищной зон, инженерных сетей военных городков в Цхинвале и Джаве 4-ой военной базы в Южной Осетии и 7-ой военной базы (г.Гудаута) в Абхазии.

Передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками и оснащены современными системами, в том числе сигнализации и контроля доступа, которые обеспечивают безопасность, надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники.

Одновременно создаются комфортные условия для личного состава и дежурных смен, цитирует Тимура Иванова Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.