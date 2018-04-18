В первом квартале 2018 года ВКС получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
ЦАМТО, 18 апреля. Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолетов и 30 вертолетов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб", – сказал Ю.Борисов на Едином дне приемки военной продукции.
В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Ю.Борисов.
Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведенных Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.
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18.04.2018
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