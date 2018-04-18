В первом квартале 2018 года ВКС получили 20 новых самолетов и 30 вертолетов



Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ЦАМТО, 18 апреля. Воздушно-космические силы России получили в первом квартале 2018 года 20 новых самолетов и 30 вертолетов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"В интересах Воздушно-космических сил поставлено 20 новых и четыре отремонтированных самолета, 30 новых и три прошедших ремонт вертолета, три радиолокационные станции, более четырех тысяч авиационных бомб", – сказал Ю.Борисов на Едином дне приемки военной продукции.

В частности, Новосибирским авиационным заводом в феврале поставлены досрочно два истребителя-бомбардировщика Су-34, еще два самолета изготовлены, прошли все виды испытаний и готовы к передаче в войска, добавил Ю.Борисов.

Кроме того, Минобороны приняло изготовленные на Иркутском авиационном заводе четыре двухместных истребителя Су-30СМ и семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, произведенных Улан-Удэнским авиационным заводом, отметил замминистра.