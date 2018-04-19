Предприятия ОПК за последние два года перечислили в различные бюджеты РФ почти полтриллиона рублей средств ГОЗ



Гособоронзаказ.

Источник: vpk-news.ru Гособоронзаказ.Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 18 апреля. Бюджетные средства, выделяемые на финансирование гособоронзаказа, имеют значительный инвестиционный эффект, который подтверждается данными Единой системы финансового мониторинга гособоронзаказа.

Так, например, за последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты Российской Федерации 481 млрд. руб. налогов, 444 млрд. пошло на зарплату и 121 млрд. – в Пенсионный фонд.

Таким образом, военным ведомством возвращается в экономику значительная часть полученных средств, что способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям развиваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.