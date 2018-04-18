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Корабли Каспийской флотилии выполнили в море задачи зачетного учения

19.04.2018 ТАСС 253 0
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Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото
Катера проекта Шмель Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В мероприятии приняли участие 20 судов, а также более 1 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апреля. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии (КФл) возвратились в пункты постоянной дислокации после пятидневного зачетного тактического учения в море. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В течение пяти суток более 20 кораблей и судов обеспечения КФл выполняли учебно-боевые задачи в морских полигонах Каспия, при этом были задействованы четыре самолета из состава авиации Южного военного округа", - отметил Астафьев.

В частности, экипажи флотилии приняли бой с надводными кораблями условного противника, выполнив при этом ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

В настоящее время корабли возвратились в пункты постоянной дислокации.

Всего в зачетных тактических учениях приняли участие более 1 тыс. военнослужащих КФл, в том числе экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", а также тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения.
18.04.2018
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принадлежат ТАСС
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