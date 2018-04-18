На Севфлоте прошли учения более тысячи мотострелков с применением танков и беспилотников
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Военнослужащий 61-й отдельной бригады морской пехоты в Мурманской области.
Источник: РИА Новости / Павел Львов
Более 1000 военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения были задействованы в учениях
МУРМАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота провели в среду в Мурманской области тактические учения с боевой стрельбой танков и артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба флота.
"В учении были задействованы более 1000 военнослужащих и порядка 400 единиц вооружения, военной и специальной техники от танков Т-72Б3 ло беспилотных летательных аппаратов", - сказали на флоте.
В ходе учений были отработаны действия военнослужащих при получении внезапных вводных. Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны. Мотострелки выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи, тылового обеспечения.
На завершающей стадии учений состоялись боевые стрельбы. Два звена фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям условного противника. При поддержке авиации экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град", самоходных гаубиц "Мста-С", "Гвоздика" и "Акация", комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот" выполнили задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника.
Прикрытие подразделений от ударов с воздуха осуществили расчеты зенитных установок "Шилка" и зенитных ракетных комплексов "Стрела", а также комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника. По завершении учения личный состав и техника подразделений мотострелковой бригады направились в пункты постоянной дислокации.
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18.04.2018
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