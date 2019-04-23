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23.04.2019
ТАСС

Мотострелки Северного флота провели учения с участием артиллерии и авиации

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ЗРК "Тунгуска"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Всего в маневрах было задействовано около 1 тыс. военных и более 370 единиц техники

МУРМАНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Подразделения отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провели в Печенгском районе Мурманской области учения по маневренной обороне и контратаке сил условного противника. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Учения проходили с боевой стрельбой танков, артиллерии при поддержке бомбардировочной авиации объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

Подразделения отработали подъем по тревоге, совершение марша на штатной технике в заданный район и занятие позиций для ведения обороны, выполнили нормативы по инженерному оборудованию огневых позиций, организации связи и тылового обеспечения.

На завершающем этапе учений мотострелки, используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли позиции условного противника, отработали тактические действия при ведении оборонительного боя и перехода в контратаку с выполнением боевых стрельб. Экипажи танков Т-72Б3, боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных гаубиц "Акация" выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению боевой техники и живой силы условного противника. Операторы комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот" уничтожили мишени, имитирующие боевую технику противника. Боевые стрельбы проводились как в дневное, так и в ночное время.

Также было отработано взаимодействие подразделений сухопутных войск и авиации. Огневую поддержку с воздуха мотострелкам оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Противоздушную оборону мотострелковых подразделений осуществили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска", а также расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", "Стрела" и комплексов РЭБ. Особое внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника. Медицинские подразделения мотострелковой бригады отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих с поля боя и оказание медицинской помощи в полевых условиях.

В учениях приняли участие около тысячи военных, было задействовано более 370 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, гусеничные бронетранспортеры, самолеты и вертолеты.

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Продукция
2С3 Акация
Град РСЗО
Су-24
Су-24М
Т-72
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Военные учения
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