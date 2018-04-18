В сизых клубах «Беломора»



Дымовая завеса "Туча".

Источник: imperiya.by Дымовая завеса "Туча".Источник: imperiya.by

Продолжая повествование о «москитном» вооружении нельзя обойти стороной и средства маскировки. И как всегда, при разработке массового типа оснащения будем стремиться к максимальной унификации узлов и деталей, входящих в данный вид оружия. Это «трудное решение» реализуется с помощью проверенного десятилетиями боеприпаса 3Д6 «Туча/Туча-М» калибром 81-мм, размещенного в блоке залпового огня на универсальном многофункциональном прицепе-тележке «Кокон». Поворотные механизмы и электроника залпового блока (на 32 ячейки) унифицированы с таковыми для дистанционно управляемого боевого модуля (ДУБМ) от рассмотренного ранее двухствольного пистолета-пулемета «Вилы» с уникальным симметричным ленточным питанием.

Подобным образом в очередной раз пропагандируется поворот «вселенского» масштаба от разнотипных агрегатов (калибров, размерностей и пр.) из прихоти многочисленных чванливых, несговорчивых между собой конструкторских бюро и генералов, к привычному армейскому «однообразию», то бишь унификации, где все «новое» получается из сборки уже известного, как в детской игре по развитию смекалки «Лего». И на основании права создателя данной конструкции, я нарекаю ее «Беломором» в память о пачке едких папирос, которые позволяли даже троечникам (по умолчанию — заядлым курильщикам) изучать географию нашей Родины.

Блок залпового огня на универсальном многофункциональном прицепе-тележке «Кокон». Источник: Синица Владислав

Тактика установки дымовых завес «Беломором» мало чем отличается от существующих, кроме разве что общими для всех «москитных» изделий составляющими: возможностью буксировки «Кокона» с «Беломором» в том числе и вручную одним бойцом, работой удаленно в роботизированном режиме (по управляющему сигналу), поворотный ДУБМ позволяет программно реализовать любую схему площадной установки дымовой завесы в пределах дальности стрельбы дымовыми гранатами. Аналогично и в городских условиях, где для временного сокрытия от вражеских снайперов и гранатометчиков перемещений собственных боевых групп и техники будет осуществляться под прикрытием «сизого дыма Беломора».

Искушенный читатель, разбалованный «эксклюзивчиками», наверняка понимает, что ради такой обыденности, как дымопостановщик на колесах, я бы не стал затевать целую статью — и будет прав. Стоит только заменить в «Беломоре» дымовые шашки на аналогичные по размеру минометные мины, как он тут же превращается … в грозного «Черномора» с 33-мя богатырями (33-ий «витязь» — тот, который катит «Кокон» с минами). Огневое воздействие 81-мм мины будет соизмеримо со стандартными отечественными 82-мм минометными минами (впрочем, как и иностранными 81-мм), вот только дальность ограничена 300м (кому нужно больше — применяйте на тех же «Коконах» радиоуправляемые «Сколопендры» с ПуВРД!). В результате, тактика использования «Черномора» ограничивается обороной и диверсионно-засадными действиями.

Самое «вкусное» в этих «близнецах» (Беломоре с Черномором) — электровоспламенение капсюля! Раз уж мы все равно подводим к боеприпасу электричество, то почему бы не использовать все его полезные свойства, как например: передача кодированного сигнала задержки подрыва перед выстрелом (вместо убогого контактного взрывателя). И тогда перед наступающим фронтом противника можно организовать «шрапнельный дождь» из осколков рвущихся над головами трех десятков (можно и больше) мин! А если добавить мине кумулятивную воронку (пусть даже стальную, не медную — для удешевления, махнув рукой на некоторое снижение эффективности пробития брони) — то и технику противника можно повреждать с более высокой вероятностью! Распознавание образов подвижных механизмов не является ныне проблемой даже для копеечных смартфонов, а «уложить все мины вдоль кривой с шагом 3...5м» на узостях дорог, мостов, ущелий и т. д. - элементарная задача даже для «компьютера» нашей молодости МК-61.

Несомненно, специалисты-баллистики резонно заметят, что существующая мортира выстрела дымовой гранаты не обеспечивает указанную точность попадания в цель: зачем та свободно летящему цилиндру образования дыма? Вот мы и подошли к кульминации сюжета — патентоспособным идеям доработки мины и ее пусковой установки (мортиры) для возможности обеспечения требуемого кругового вероятного отклонения (КВО) вновь создаваемому боеприпасу. Кроме этого, предлагается уникальный способ снаряжания толстостенной мины взрывчатым веществом (ВВ) для создания равномерного облака осколков заданной величины — в пику «новомодным» дорогостоящим готовым поражающим элементам. Данный метод подойдет для производства любых мин и снарядов, в т.ч. и для несравненной «Сколопендры», которая уже может быть (кроме всего прочего) и ракетой ближнего ПВО против низкоскоростных летательных аппаратов: БПЛА и вертолетов. «Техмаш» со своими узкоспециализированными НУРСами для этих же целей опять прощупывает тупиковые ветви развития эволюции… И лучше, и дешевле — вот наш девиз!

В прошлый раз не стал торопить события, а теперь уже можно: в роботизированной огневой точке с ПП «Вилы» в запасе грузоподъемности есть дюжина килограмм для установки на ДУБМ «Кокона» нескольких «гостинцев» от Черномора. Подобное комбинирование различных поражающих огневых средств в одной засадной точке позволит более гибко реагировать на оперативную обстановку и наносить значительный урон противнику.

Чтобы уже совсем «добить» оппонентов москитного оружия унификацией всего и вся, дам им для размышления еще одну идею использования мин с установкой задержки времени подрыва - в виде противодиверсионного оружия на флоте. Можно еще усовершенствовать конструкцию «бармалейских воланчиковых» бомбочек, когда с БПЛА повышенной грузоподъемности сбрасываются мины Черномора, но уже без стартового порохового заряда — для боевых действий, аналогичных Сирии и Афганистану, проще сразу отбомбить найденную диверсионную группу или караван с героином, чем вызывать «вертушки» или помощь дальнобойной артиллерии. И по стоимости это будет значительно меньше даже «бюджетных Сколопендр», хотя — куда же без них: сочетание уникальных изобретений придаст новый импульс управляемому ракетному оружию ближнего радиуса действия. Но об этом — чуть позже.

Синица Владислав, конструктор-изобретатель.