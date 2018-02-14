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Роботу – двустволку, противнику – вилы

14.02.2018 Военно-промышленный курьер 528 2
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Подавитель БЛА "STUPOR"
Подавитель БЛА "STUPOR".
Источник: pro-spec.ru

Эффективность легких боевых дронов повысит специальный пистолет-пулемет

Название "Вилы" взято как имя собственное для концептуального двуствольного пистолета-пулемета с двусторонним (симметричным) ленточным питанием патронами 7,62х25 мм ТТ неспроста.

Ему, с моей точки зрения, суждено стать универсальной системой вооружения для многочисленных роботизированных средств типа БЛА, огневых точек (ОТ) с дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ). Поэтому данный ПП должен быть простым, дешевым и не только массовым, но и многофункциональным в огневом воздействии на противника.

Необходимость в создании подобного оружия выявила сирийская кампания. Нехватка личного состава в Сирийской арабской армии серьезно сказывается на тактических успехах, поскольку не хватает сил охранять освобожденные территории, как и растянутые коммуникации, которые перерезаются вражескими мобильными группами в любое время и в самых неожиданных местах.

“БЛА с "Вилами" станут дальним рубежом охраны от дронов-камикадзе, барражирующих боеприпасов и диверсионных групп”

Сдача Пальмиры – из этой серии: огромный незащищенный периметр с редкими блокпостами и концентрацией техники в центре стал для исламистов подарком. А бегство сирийцев с позиций обусловлено инстинктом самосохранения, поскольку не имелось средств противостоять просачиванию в город "бармалеев" одновременно и со всех сторон. Совсем иным исход в этой да и в других битвах мог быть, если бы их встретили роботизированные огневые точки на прицепах-тележках "Кокон" и беспилотники, оснащенные двуствольными ПП.

Эти же БЛА с "Вилами" могут и должны стать первым (дальним) рубежом охраны от чужих дронов-камикадзе, барражирующих боеприпасов и диверсионных групп как в Сирии, так и в любой горячей точке. При боях в городских развалинах наверняка бы пригодился ленточный пистолет-пулемет с боезапасом 300 патронов на каждый ствол. Да, пуля пистолетная, но она помогла нашим дедам победить в суровой войне!

На выборе патрона хочется остановиться подробнее: любое стрелковое оружие создается под свой боеприпас. Как уже отмечалось, патрон для этих роботизированных средств должен быть легким (с учетом грузоподъемности дрона) и достаточно мощным. Засадная тактика будет предполагать огонь "в спину" противника – для его дезорганизации и срыва атаки, обеспечения маневра отхода.

Впрочем, есть идея модернизации пули патрона 7,62х25 мм ТТ для более полного соответствия указанным требованиям, поэтому новые боеприпас и пистолет-пулемет могут создаваться параллельно.

Коснусь конструктивных особенностей данного вида оружия. Двуствольность нужна не только для увеличения плотности огня при борьбе с дронами, но и для лучшей балансировки при размещении коробов с патронными лентами симметрично с обеих сторон (что критично для легких БЛА). Для минимизации массы и габаритов везде применяется пластик, кроме изготовления ответственных деталей. ПП "Вилы" изначально разрабатывается под роботизированные средства ведения огня, поэтому никаких прикладов, антабок и спусковых крючков не предусматривается, хотя доработка до ручного варианта возможна в будущем.

Эффективная дальность стрельбы – 300 метров, что снижает требования к прицельной оптике. В некоторых случаях – при удаленном управлении ОТ позволяет обходиться и без нее: коррективы можно вносить по радио или проводам. Ведь ОТ живет либо до уничтожения (не стоит рассчитывать на слабость противника), либо по расходу боеприпасов. И желательно, чтобы эти интервалы были приблизительно равны.

Самым главным отличием данного пистолета-пулемета от существующего оружия является ленточное питание, точнее, сама лента и кинематика заряжания (к сожалению, патентование отложено до поиска стратегического партнера). Все опять же подчинено максимальному уменьшению себестоимости продукции и массовости ее выпуска, может, где-то и со снижением ресурса части деталей, но и это хорошо согласуется с выбранной "москитной" тактикой использования данного типа стрелкового оружия. Цеховая себестоимость "Вил" в нынешних ценах намечается в пять тысяч рублей при программе выпуска около 300 тысяч штук в год.

Ни один элемент "москитного оружия" недееспособен в отдельности, но синергетическая совокупность ОТ с "Вилами", "Сколопендрами", оснащение ими БЛА уникальной конструкции и миниатюрной амфибийной роботизированной (либо с одним водителем-оператором) танкетки "Жужелица", разработка компоновочной схемы которой заканчивается, станет тем эволюционным скачком, который похоронит большинство существующей монструозной техники, как некогда млекопитающие вытеснили динозавров.


Владислав Синица, конструктор-изобретатель


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 6 (719) за 13 февраля 2018 года
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Сирия
Продукция
Москит
Проекты
БПЛА
Робот

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
KZ
мдка
337
№1
14.02.2018 11:29
Направление правильное, но думаю что нужно создавать новый патрон под подобное оружие.
0
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RU
fkedurch
115
№2
14.02.2018 12:21
Не понял! А куда пропал "Боров"? И почему понизили "Вершителя истории"  до какого-то "конструктора-изобретателя"?
0
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