Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"



Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион» по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион» по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

Новейшие береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион П" традиционно считаются самым секретным и в то же время одним из самым мощных систем оружия в сирийских арсеналах.

С этим трудно поспорить. Действительно, таких систем нет не то что у соседей Сирии, но и у большинства развитых в военном отношении держав. Боеголовка весом в две сотни килограммов, смонтированная в трехтонной ракете, летящая к цели на высоте в 10 метров, не оставляет шансов выжить даже крупным кораблям противника на расстоянии в 300 км.

Как отмечали ранее специалисты, заметить и перехватить такой смертоносный снаряд практически невозможно не только современным, но и перспективным средствам флотской ПВО стран НАТО.

Так почему же "Бастионы" не были задействованы? Дело в том, что удары наносились надводными кораблями, в основном, из Красного моря и акватории Персидского залива. То есть, из зоны, которая была вне досягаемости ракетных комплексов. "Бастионы" же были нацелены на Средиземноморье. Но находящийся в Средиземном море французский фрегат выпустил всего три крылатых ракеты. Его роль в атаке, по всей видимости, была признана несущественной, и на него решили не тратить дорогостоящие средства поражения.

Дмитрий Лемешко