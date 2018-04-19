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Почему Сирия не применила свое самое секретное оружие - "Бастион П"

19.04.2018 Вестник Мордовии 1246 1
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БРК «Бастион»
Пуск крылатой ракеты «Оникс» с БРК «Бастион» по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного министерством обороны РФ, максимальное качество).
Источник: МО РФ

Новейшие береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион П" традиционно считаются самым секретным и в то же время одним из самым мощных систем оружия в сирийских арсеналах.

С этим трудно поспорить. Действительно, таких систем нет не то что у соседей Сирии, но и у большинства развитых в военном отношении держав. Боеголовка весом в две сотни килограммов, смонтированная в трехтонной ракете, летящая к цели на высоте в 10 метров, не оставляет шансов выжить даже крупным кораблям противника на расстоянии в 300 км.

Как отмечали ранее специалисты, заметить и перехватить такой смертоносный снаряд практически невозможно не только современным, но и перспективным средствам флотской ПВО стран НАТО.

Так почему же "Бастионы" не были задействованы? Дело в том, что удары наносились надводными кораблями, в основном, из Красного моря и акватории Персидского залива. То есть, из зоны, которая была вне досягаемости ракетных комплексов. "Бастионы" же были нацелены на Средиземноморье. Но находящийся в Средиземном море французский фрегат выпустил всего три крылатых ракеты. Его роль в атаке, по всей видимости, была признана несущественной, и на него решили не тратить дорогостоящие средства поражения.


Дмитрий Лемешко
18.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Франция
Продукция
Бастион
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Враг
8433
№1
19.04.2018 15:04
Цитата, q
"Бастионы" же были нацелены на Средиземноморье. Но находящийся в Средиземном море французский фрегат выпустил всего три крылатых ракеты. Его роль в атаке, по всей видимости, была признана несущественной, и на него решили не тратить дорогостоящие средства поражения.
А что, Дмитрий Лемешко, максимальная дальность "Бастионов" не смущает? Она точно больше дальности КР? А может их уничтожили давно израильские ВВС? Что-то они ведь уничтожали.

Цитата
Боеголовка весом в две сотни килограммов, смонтированная в трехтонной ракете, летящая к цели на высоте в 10 метров, не оставляет шансов выжить даже крупным кораблям противника на расстоянии в 300 км.
Во-первых, масса БЧ и масса ВВ это далеко не одно и то же. Масса ВВ - гораздо меньше массы БЧ. Во-вторых, ракеты на гиперзвуковая, сверхзвуковые ракеты-мишени давно есть, знают по сверхзвуковые ПКР давно, сочиняют меры противодействия и тренируются - тоже давно и потому их вполне могут сбить.
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