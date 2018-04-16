Тысячи самолетов противника сбили отечественные ЗРК



Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России.

Источник: Sputnik Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России.Источник: Sputnik

Российские зенитно-ракетные комплексы последние лет пятьдесят являются самым ходовым товаром на рынке вооружений. Как-никак наша техника успела хорошо зарекомендовать себя в небе Вьетнама, Ближнего Востока, других горячих точек.

На счету отечественных ЗРК - тысячи вражеских летательных аппаратов. Только во Вьетнаме, по данным открытых источников, было сбито более 3300 самолетов и свыше 500 беспилотников.

Наверное, те немногие из пилотов, которым посчастливилось выжить, до сих пор просыпаются в холодном поту, когда им снова снятся атакующие русские ракеты. Можно вспомнить известного "друга России" Джона Маккейна, которого над Ханоем "завалил" С-75. Не отсюда ли его патологическая русофобия?

Американский F-105D сбит советскими РЗК над Северным Вьетнамом. Источник: Фотоархив Евгения Богуна

Конечно, иногда бывали сбои, их немного, но они были. Но всякий раз даже неудачи шли на пользу - отечественные конструкторы делали выводы, и техника становилась еще более совершенной.

Еще относительно недавно "дырявое" российское небо теперь надежно прикрыто самым современным оружием, процесс совершенствования которого не прекращается ни на минуту.

Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года. Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Недавние события в Сирии еще больше подстегнет интерес к российским системам ПВО, таким как С-400, "Антей -2500", модификации "Бука", "Тор", "Панцирь", комплексы "Игла" и "Верба". В ближайшее время потенциальным покупателям будут предложены новые образцы, часть которых, не исключено, уже летом этого года будет продемонстрирована на международном военно-техническом форуме "Армия 2018".

Дмитрий Лемешко