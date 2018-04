Российские и зарубежные астрономы обнаружили экзопланету, похожую на Юпитер

Источник: © NASA/JPL-Caltech via AP, архив Источник: © NASA/JPL-Caltech via AP, архив

По данным ученых, новая планета находится вне Солнечной системы и обращается вокруг звезды, похожей на Солнце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Участники международного проекта, основанного в Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) обнаружили новую экзопланету, которая по своим характеристикам похожа на Юпитер. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе УрФУ.

"Ученые международного проекта обнаружили новую планету вне Солнечной системы. Найденная экзопланета, получившая название KPS-1b, обращается вокруг звезды, похожей на Солнце... Масса и размеры экзопланеты KPS-1b близки к характеристикам Юпитера, но расположена она очень близко к родительской звезде. За счет такой близости к звезде температура атмосферы KPS-1b гораздо выше, чем у Юпитера", - говорится в сообщении

Открытие было сделано совместно с астрономами из Бельгии, США, Англии, Франции, Нидерландов, Турции, Португалии, Литвы, Италии и Канады и опубликовано в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

"Программное обеспечение для анализа данных и поиска кандидатов в экзопланеты было разработано в УрФУ, а последующие наблюдения кандидатов были проведены множеством обсерваторий, в том числе российскими телескопами в Пулковской и Тункинской обсерваториях, а также в Специальной астрофизической обсерватории РАН. Спектральные наблюдения, позволившие узнать массу экзопланеты, были получены в обсерватории Верхнего Прованса (Франция)", - пояснили в пресс-службе.

По словам ученых, поиск новых экзопланет, а также детальные исследования уже известных внесолнечных планет позволяют ученым приблизиться к пониманию того, как сформировалась и эволюционировала наша Солнечная система.

"Нынешнее открытие уникально тем, что признаки наличия экзопланеты впервые были найдены по данным, полученным астрономом-любителем из штата Массачусетс (США) с помощью телескопа с диаметром зеркала всего 28 см", - пояснили в УрФУ.

Коуровская астрономическая обсерватория расположена в Свердловской области. Она создана в 1965 году, является самой восточной обсерваторией Европы. Kourovka Planet Search - это проект, целью которого является поиск транзитных внесолнечных планет - экзопланет. В рамках этого проекта астрономы наблюдали участки в созвездиях Лебедь, Кассиопея, и Большая Медведица.