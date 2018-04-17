Представители минобороны стран СНГ обсудят в Ташкенте работу Объединенной системы ПВО
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Эмблема СНГ.
Также члены координационного комитета рассмотрят план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на этот год
ТАШКЕНТ, 17 апреля. /ТАСС/. Участники заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран Содружества Независимых Государств обсудят во вторник в столице Узбекистана развитие Объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Наиболее важным направлением совершенствования и развития Объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ является создание и развитие единых (объединенных) региональных систем противовоздушной обороны, взаимодействие органов военного управления, а также сил, входящих в состав Объединенной системы ПВО", - отметили в российском военном ведомстве.
Также члены координационного комитета рассмотрят план проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на этот год и различные вопросы военно-технического сотрудничества.
В Ташкенте соберутся делегации от Министерств обороны России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, представители предприятий военно-промышленного комплекса России.
Стороны согласуют план совместных компьютерных командно-штабных учений Объединенной системы ПВО стран СНГ "Региональная безопасность - 2018" и проект концепции развития Единой системы государственного радиолокационного опознавания.
Система радиолокационного опознавания ("свой-чужой") - аппаратно-программный технический комплекс для мгновенного различения своих войск и вооружений от войск противника.
Система ПВО СНГ
Объединенная система противовоздушной обороны государств - участников СНГ создана на основе соглашения десяти стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 в Алма-Ате. Срок действия соглашения не ограничен, оно открыто для присоединения других стран. В настоящее время в состав Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.
Эта система создана для обеспечения охраны госграниц стран СНГ в воздушном пространстве и совместного контроля за порядком использования воздушного пространства. Ее важнейшей функцией является оповещение о воздушно- космической обстановке и предупреждение о ракетном и воздушном нападении. В случае такого нападения войска ПВО стран - участниц СНГ будут вести согласованные действия в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны.
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17.04.2018
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