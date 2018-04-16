Портфель заказов "Рособоронэкспорта" растет, в том числе, из-за блестящего применения российских ВиВТ в Сирии



Комплекс ПВО "Панцирь С1" сирийской армии.

Источник: http://www.globalwarnews.ru/ Комплекс ПВО "Панцирь С1" сирийской армии.Источник: http://www.globalwarnews.ru/

ЦАМТО, 16 апреля. Портфель экспортных заказов России растет, в том числе, из-за блестящего применения российских ВиВТ в Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия из-за рубежа, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы ощущаем повышенный интерес иностранных партнеров к вооружению и военной технике, подтвердившим свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Это касается боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Да, практически ко всему российскому вооружению есть интерес. Имеются ли конкретные обращения и рост портфеля заказов? Да, все это есть, но не будем забегать вперед", – сказал А.Михеев накануне открытия оружейной выставки DSA-2018 в Куала-Лумпуре (Малайзия).