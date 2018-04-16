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Военнослужащие ВВО получили в первом квартале более 1 млрд рублей жилищных субсидий

17.04.2018 ТАСС 98 0
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Зенитчики Восточного военного округа (ВВО)
Зенитчики Восточного военного округа (ВВО).
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Всего эту форму жилищного обеспечения в первом квартале выбрали около 179 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в первом квартале 2018 года получили более 1 млрд рублей субсидий на покупку или строительство жилья. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Более 1 млрд рублей с начала текущего года получили военнослужащие Восточного военного округа в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья. Всего эту форму жилищного обеспечения в первом квартале выбрали около 179 военнослужащих округа. Всего в Восточном военном округе с начала текущего года постоянным, служебным жильем и денежными субсидиями на приобретение постоянного жилья обеспечено 1555 военнослужащих", - сообщил Гордеев.

Так, 1363 военных с начала года получили служебное жилье. Им выдали жилье вторичного жилого фонда, которое освободили офицеры, получившие собственную квартиру или уехавшие на новое место службы. Еще 13 офицеров ВВО получили квартиры по избранному месту жительства по договорам социального найма с правом последующей приватизации. Еще 216 семей военнослужащих смогут получить жилье в новостройке в микрорайоне Волочаевский городок в Хабаровске, которую планируется сдать в эксплуатацию и заселить во втором квартале 2018 года.

Ранее ТАСС сообщал, что почти 10 тыс. военнослужащих ВВО смогли купить собственное жилье с помощью накопительно-ипотечной системы за пять лет ее существования. Число участников программы с 2012 года выросло в 4,6 раза до 23 тыс. человек.
16.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
Минoбороны РФ

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