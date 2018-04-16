National Interest сравнил российский Т-90 с американским Абрамсом
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Танк Т-90. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. National Interest сравнило российские Т-90 и американские Абрамсы и попыталось выяснить, кто победит в случае военного столкновения.
Издание проанализировало танк М1А2 Абрамс последней модификации SEP v3 и российский Т-90М. Отмечается, что по многим параметрам боевые машины схожи. Так, качество боеприпасов у танков почти одинаковое. Однако считается, что бронебойные снаряды М829А4 у Абрамса способны пробивать защиту нового поколения, включая динамическую защиту "Реликт". В свою очередь, Т-90 стреляют принятыми на вооружение в 90-х годах снарядами "Свинец", которые, тем не менее, обладают высокой поражающей способностью. Российский танк также оснащен противотанковыми ракетами "Инвар", что недоступно для конкурента.
М1А2 использует более современные тепловизоры. Но американский танк тяжелее, что не позволяет ему быть таким маневренным, как российская боевая машина.
В заключении СМИ отмечает, что при военном столкновении оба танка смогли бы пробить броню друг друга и их удары были бы почти одинаково точными. Эксперты пришли к выводу, что российская и американская боевые машины равны по силе, и победа в бою зависит лишь от опыта членов экипажа.
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16.04.2018
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