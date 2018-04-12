В "Яндекс.Картах" появилась возможность "посетить" Восточный
|
|
Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Пользователи могут "прогуляться" по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса, а также посмотреть на ракету в момент запуска
"Яндекс" при поддержке Роскосмоса опубликовал панорамы Восточного. Пользователи, не выходя из дома, могут "прогуляться" по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса, а также посмотреть на ракету в момент запуска.
Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового. По пути расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений и обработки информации.
На панорамах также запечатлен момент старта ракеты "Союз-2.1б". Съемка велась с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который находился на высоте примерно 2,5 км.
Всего фотографы проехали около 4 км, они отсняли 220 панорам космодрома. Съемки проводил партнер Яндекса - компания "Ситисканнер".
Всего на "Яндекс.Картах" опубликовано более двух с половиной миллионов панорам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Турции.
Панорамы доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и в мобильных приложениях для iOS и Android.
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.07.2012 Полетный лист
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
16.02.2018 Грузовой корабль "Прогресс МС-08" пристыкуется к МКС
14.02.2018 Грузовой корабль "Прогресс МС-08" вновь попытаются запустить к МКС
12.02.2018 Нестыковочка: почему отменили старт "Союза"
23.01.2018 Свои ребята
18.12.2017 Комментарии к новости
13.12.2017 Роскосмос назвал причину неудачного запуска с Восточного