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В "Яндекс.Картах" появилась возможность "посетить" Восточный

13.04.2018 ТАСС 245 0
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Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Пользователи могут "прогуляться" по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса, а также посмотреть на ракету в момент запуска

"Яндекс" при поддержке Роскосмоса опубликовал панорамы Восточного. Пользователи, не выходя из дома, могут "прогуляться" по космодрому, заглянуть в монтажно-испытательные корпуса, а также посмотреть на ракету в момент запуска.

Фотографы засняли дорогу от технического комплекса до стартового. По пути расположены основные объекты космодрома: пусковая установка, ремонтно-механический завод, командный центр, заправочная станция, комплекс средств измерений  и обработки информации.

На панорамах также запечатлен момент старта ракеты "Союз-2.1б". Съемка велась с двух ракурсов: с мобильной башни обслуживания и с беспилотника, который находился на высоте примерно 2,5 км.

Всего фотографы проехали около 4 км, они отсняли 220 панорам космодрома. Съемки проводил партнер Яндекса - компания "Ситисканнер".

Всего на "Яндекс.Картах" опубликовано более двух с половиной миллионов панорам России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Турции.

Панорамы доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и в мобильных приложениях для iOS и Android.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Армения
Белоруссия
Казахстан
Россия
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Украина
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Союз-2 РН

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