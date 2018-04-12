Депутат от ЛДПР предложил объявить День космонавтики национальным праздником
|
|
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
По словам Михаила Дегтярева, объявление национального праздника позволит относиться к покорению космоса "с большим пиететом"
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выступил с предложением объявить День космонавтики в России национальным праздником.
"Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, который приурочен к полету первого человека в космос - Юрия Гагарина. Тем удивительнее, что в России нет до сих пор национального праздника. Мы убеждены, что День космонавтики должен быть национальным праздником, пусть и не выходным, а рабочим, но города должны быть украшены, и во всех заведениях должны показывать кинохронику первого полета человека в космос", - сказал Дегтярев в четверг перед началом пленарного заседания Госдумы.
По его словам, объявление национального праздника позволит относиться к покорению космоса "с большим пиететом".
"Конечно, хорошо, что все каналы показывают кинохронику, мы видим кинохронику, сюжеты в новостях, в некоторых школах проводят уроки, но национальный праздник подразумевает гордость всего народа. Весь мир признает наше первенство в покорении космоса, а мы с вами не празднуем", - добавил он.
Дегтярев пояснил, что в этот день дома и улицы городов должны быть украшены, а вечером можно проводить праздничный салют.
|
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются