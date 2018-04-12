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Пентагон приостановил закупку F-35

13.04.2018 Деловая газета "Взгляд" 278 0
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F-35 Lightning II Joint Strike Fighter
Истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter.
Источник: amilitaryaircraft.blogspot.ru

Закупка у Lockheed Martin истребителей F-35 Пентагоном приостановлена, сообщают информационные агентства.

Приостановка закупок вызвана спором между военным ведомством США и компанией по поводу того, кто будет оплачивать исправление производственной ошибки.

Предполагается, что специалистам придется путешествовать по всему миру, чтобы исправить бракованные самолеты, передает Reuters.

Сообщается, что два иностранных правительства также прекратили принимать F-35.

В Lockheed Martin уверены, что проблему удастся разрешить. Компания считает, что сможет достигнуть запланированного на год уровня поставок в 91 истребитель.

Сообщается, что в прошлом году брак был выявлен в 200 самолетах.

В марте СМИ сообщали, что ВВС США, возможно, вынуждены будут на треть сократить закупки истребителей пятого поколения F-35, если ведомству не удастся найти способы сократить операционные и вспомогательные расходы на 38% в ближайшие 10 лет.

Самолеты регулярно подвергаются критике.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin

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