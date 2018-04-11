Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Про "Антонов" можно забыть: Россия нашла замену самолетам Украины

12.04.2018 Экономика сегодня 610 0
-1
Понравилась новость?
 0
Ил-112. Архивное фото
Ил-112. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Вспоминая все предыдущие проблемы сотрудничества с предприятием "Антонов", можно сказать наверняка, что о сотрудничестве с Украиной в области ВТС можно забыть, по крайне мере на ближайшие годы, считает заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Ил-112В на смену Ан-148 и Ан-26

Россия все же рассчитывает получить три легких транспортных самолета Ан-148, строительство которых затормозилось в результате кризиса в отношениях с Украиной, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов. Но в то же время он добавил, что недополучение этих машин не скажется на планах ведомства по укомплектованию военно-транспортной авиации новыми самолетами. Среди прочего в планах Минобороны закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В.

"О сотрудничестве с Украиной в области ВТС на ближайшие годы стоит забыть по той причине, что она стала слишком ненадежным партнером. Здесь можно вспомнить все предыдущие проблемы с поставками и совместными разработками с КБ "Антонов". И хотя именно Россия вложила очень много денег в разработку, на выходе мы получили пшик вместо реального самолета

Ил-112В в данном случае является скорее вынужденной мерой, о которой нам надо было подумать гораздо раньше. Вместо развития кооперации с Украины по линии транспортной авиации следовало разрабатывать свои машины. По своей конструкции Ил-112 и Ан-148, конечно, отличаются, но в целом они предназначены для одного сегмента", - объясняет ФБА "Экономика сегодня" эксперт.

Ил-112В должен сменить и транспортник Ан-26, который сегодня остается единственным самолетом в составе российских ВКС, способный садиться на грунт. Как ранее обратил внимание военный эксперт Виктор Мураховский, АН-26 является совсем устаревшим самолетом, который разработан несколько десятилетий назад и по летно-техническим характеристикам уже не удовлетворяет современным требованиям.

Модернизация тяжелых Ил-76

Определенные вопросы у Минобороны остаются и к тяжелым транспортникам. В военном ведомстве отмечают, что авиационный парк нуждается в замене тяжелых Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 "Руслан". Пока рассматривается вопрос поддержания имеющегося парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.

"Транспортная авиация состоит из трех типов самолетов - легкие, средние и тяжелые. Ил-76 и Ан-124 можно отнести к тяжелым машинам. Главная проблема по "Руслану" в том, что производится он в Ульяновске, но вопросы по ним идут к Украине. Что касается Ил-76, то это разработка КБ "Ильюшина", производившаяся в советское время в Ташкенте.

За последние годы нам удалось перевести и локализовать производство Ил-76 в Ульяновске - машина была серьезно модернизирована и теперь остается только вопрос в финансировании. В целом же по тяжелым транспортникам проблемы более-менее решаются, гораздо хуже с транспортной авиацией обстоят дела в среднем и легком сегменте", - отмечает Дмитрий Дрозденко.

Современные вооруженные силы во многом зависят от парка транспортных самолетов, так как должны быть готовы за считанные сутки переправить в любую точку военные подразделения и тяжелую технику. И России здесь предстоит много работы.
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Экономика сегодня
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-148
Ан-26
Ил-112
Ил-76
Компании
Антонов ГП
Ил
Персоны
Борисов Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы