Малые корабли Северного флота уничтожили условную авиабомбу
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МПК-203 "Юнга".
Источник: Пресс-служба Северного флота
Малые противолодочные корабли Северного флота "Брест" и "Снежногорск" на учениях отразили воздушное нападение условного противника. Об этом в среду "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.
По версии учения, военные моряки должны были отразить воздушный налет и уничтожить управляемую авиабомбу. Чтобы справиться с заданием, экипажи использовали зенитные ракетные комплексы "Оса-МА", артиллерийские установки АК-176 и скорострельные 30-мм артиллерийские автоматы АК-630.
В качестве воздушных целей выступили самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики сбросили учебную авиабомбу, которую экипажи малых кораблей успешно "подбили".
Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" относятся к проекту 1124М. Построены на судостроительном заводе в Зеленодольске. Длина - 71 метр, ширина - десять. Автономность плавания - 9 суток, экипаж - 86 человек. На вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.
Светлана Цыганкова
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11.04.2018
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