Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Малые корабли Северного флота уничтожили условную авиабомбу

12.04.2018 Российская газета 171 0
0
Понравилась новость?
 0
МПК-203 "Юнга"
МПК-203 "Юнга".
Источник: Пресс-служба Северного флота

Малые противолодочные корабли Северного флота "Брест" и "Снежногорск" на учениях отразили воздушное нападение условного противника. Об этом в среду "РГ" сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга.

По версии учения, военные моряки должны были отразить воздушный налет и уничтожить управляемую авиабомбу. Чтобы справиться с заданием, экипажи использовали зенитные ракетные комплексы "Оса-МА", артиллерийские установки АК-176 и скорострельные 30-мм артиллерийские автоматы АК-630.

В качестве воздушных целей выступили самолеты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Летчики сбросили учебную авиабомбу, которую экипажи малых кораблей успешно "подбили".

Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" относятся к проекту 1124М. Построены на судостроительном заводе в Зеленодольске. Длина - 71 метр, ширина - десять. Автономность плавания - 9 суток, экипаж - 86 человек. На вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.


Светлана Цыганкова
11.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
Оса-АКМ
РБУ-6000
Проекты
1124 Альбатрос
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.04 13:17
  • 6734
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.04 13:14
  • 1
СМИ: сирийское военное командование перебросило часть авиации на российскую авиабазу
  • 12.04 12:04
  • 16297
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.04 11:39
  • 5
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 12.04 11:29
  • 59
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
  • 12.04 11:19
  • 2
НАТО рассматривает белорусскую армию как часть российской
  • 12.04 11:07
  • 9
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 12.04 10:34
  • 4
СМИ: «Роскосмос» попросит списать долги ГКНПЦ им. Хруничева
  • 12.04 10:07
  • 1
Шаманов назвал безответственным заявление Трампа про "умные ракеты"
  • 12.04 09:41
  • 1
Все, что вы хотели знать о мощных танковых войсках России
  • 12.04 09:36
  • 1
Путин в День космонавтики посетит павильон "Космос" на ВДНХ
  • 12.04 08:26
  • 6
Истребители МиГ-31 на Камчатке отработали перехват "вражеской" крылатой ракеты
  • 12.04 07:51
  • 1422
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.04 06:33
  • 6
США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
  • 11.04 22:59
  • 5
ГРЦ "Макеева": США не смогут создать систему противодействия "Сармату" в ближайшие 40 лет
другие обсуждаемые темы