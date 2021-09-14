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Баренцево море под надежной защитой Северного флота

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, корабельная поисково-ударная группа выполнила ряд противолодочных задач в ближней морской зоне.

Экипажи  малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск», во взаимодействии с самолётом Ил-38 и вертолётом Ка-27ПЛ армии ВВС и ПВО осуществили поиск подводных лодок условного противника на этапе развёртывания ударных сил флота.

Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота.

На завершающем этапе учения было отработано практическое применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели. Экипажи малых противолодочных кораблей выполнили глубинные бомбометания и торпедные стрельбы.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос», стоящие на вооружении Кольской флотилии разнородных сил, предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.

Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
Ка-27ПЛ
РБУ-6000
Проекты
1124 Альбатрос
Арктика
Военные учения
СФ
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