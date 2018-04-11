В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов



Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов пополнили войска РФ за 6 лет, тем самым удалось модернизировать 800 воинских частей и подразделений, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду.

Премьер отметил, что систему гособоронзаказа удалось сделать более четкой и эффективной: если 6 лет назад он выполнялся на 80 процентов, то сейчас стабильно на 97 процентов.

"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов, и это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", - сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.