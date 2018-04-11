В российские воинские части за шесть лет поступило 58 тысяч комплексов
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Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов пополнили войска РФ за 6 лет, тем самым удалось модернизировать 800 воинских частей и подразделений, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в среду.
Премьер отметил, что систему гособоронзаказа удалось сделать более четкой и эффективной: если 6 лет назад он выполнялся на 80 процентов, то сейчас стабильно на 97 процентов.
"За эти годы в войска поступило более 58 тысяч единиц различных систем и комплексов, и это позволило модернизировать 800 воинских частей и подразделений", - сказал Медведев, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.
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11.04.2018
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