"Рособоронэкспорт" покажет на выставке в Индии фрегаты проекта 11356 и танки Т-90
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Танк Т-90.
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Мероприятие пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россия на выставке Defexpo India 2018 представит более 230 различных образцов вооружений, в том числе танки Т-90 и фрегаты проекта 11356. Об этом сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).
Международная выставка сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи.
"На стенде "Рособоронэкспорта" представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что из представленных образцов для сухопутных войск наибольшими перспективами на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии обладают танки Т-90C и Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет- ЭМ", а также автоматы Калашникова последних серий.
"Кроме того, иностранные заказчики в регионе проявляют интерес к системам противовоздушной обороны. Ожидается, что на Defexpo India представители вооруженных сил региона особое внимание проявят к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" и зенитному ракетному комплексу "Тор- М2Э", - отметили в "Рособоронэкспорте".
В сегменте вооружения и военной техники для военно-морского флота "Рособоронэкспорт" ожидает увидеть большой интерес иностранных делегаций к фрегату проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю проекта 12701 "Александрит-Э", спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке "Амур-1650".
Главой российской делегации на выставке назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, делегацию "Рособоронэкспорта" возглавляет заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
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10.04.2018
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