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Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей

12.04.2018 Lenta.ru 554 0
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Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге
Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Россия на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018 представит образцы кораблей проектов 11356 и 11661, сообщает "Рособоронэкспорт". До сих пор эта техника получала украинские газотурбинные двигатели.

Также в сегменте вооружения и военной техники для военно-морского флота российская компания покажет образцы противоминного корабля базовой зоны проекта 12701 "Александрит-Э", спасательного судна проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 и дизель-электрическую подлодки "Амур 1650".

Для сухопутных войск Россия продемонстрирует танки Т-90C и Т-90МС, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", автоматы Калашникова последних серий, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2Э".

Шесть фрегатов проекта 11356 были заказаны Минобороны России по двум контрактам, заключенным в 2010-2011 годах. Проект подразумевал использование газотурбинных силовых установок производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". Первые три корабля получили двигатели в срок, двигатели для второй тройки были изготовлены, однако Украина отказалась передавать их России. В настоящее время корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду, в перспективе они должны получить российские двигатели.

Корабли на базе проекта 11661, ранее получавшие украинское оборудование, планируется выпускать с немецкими или российскими силовыми агрегатами.

Defexpo India-2018 пройдет в индийском городе Ченнаи с 11 по 14 апреля 2018 года. На стенде "Рособоронэкспорта" представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт. Участие в 2018 году в западных выставках Farnborough Airshow, Euronaval и Eurosatory российская компания пропустит.

В Defexpo India-2018 также участвует (в составе делегации "Укроборонпрома") "Зоря-Машпроект". Украинское предприятие "предлагает своим заказчикам морские газотурбинные двигатели, морские редукторы и комплектные пропульсивные установки для всех типов кораблей и судов — как водоизмещающих, так и на подводных крыльях и на воздушной подушке".
11.04.2018
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Tор-М2
АК-74 "Калашников"
Амур-1650
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Корнет-Э
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Т-90 "Владимир"
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1135 Буревестник
11661 Гепард
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