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Рособоронэкспорт покажет современное вооружение и средства безопасности на Defexpo India 2018

11.04.2018 ЦАМТО 475 0
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DEFEXPO India – 2016
Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO India – 2016. Стенд ОАО КБМ.
Источник: www.roe.ru

ЦАМТО, 10 апреля. АО "Рособоронэкспорт" организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India 2018.

Выставка пройдет с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамил Наду, Индия.

Главой российской делегации на выставке назначен заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов, делегацию Рособоронэкспорта возглавляет заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"Участие в Defexpo India для Рособоронэкспорта является одним из важнейших маркетинговых событий года. Мы рассчитываем обсудить перспективы и реализацию ряда важных совместных проектов по более чем 200 актуальным ключевым направлениям в области военно-технического сотрудничества между нашими странами. Тематика выставки представляет для нас особый интерес с учетом того, что Россия занимает значительную долю на рынке Индии в сегментах вооружения и военной техники для военно-морского флота и сухопутных войск", – заявил Игорь Севастьянов.

Объединенная российская экспозиция размещается в павильоне №1. На стенде Рособоронэкспорта представлено более 230 образцов российских вооружения и военной техники, предлагаемых компанией на экспорт.

Из представленных образцов для сухопутных войск наибольшие перспективы на оружейном рынке Индии и стран Юго-Восточной Азии имеют танки Т-90C и Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", а также автоматы Калашникова последних серий. Кроме того, иностранные заказчики в регионе проявляют интерес к системам противовоздушной обороны. Ожидается, что на Defexpo India 2018 представители вооруженных сил региона особое внимание проявят к зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" и зенитному ракетному комплексу "Тор-М2Э".

В сегменте военно-морской техники Рособоронэкспорт ожидает большой интерес со стороны иностранных делегаций к фрегату проекта 11356, фрегатам и патрульным кораблям на базе проекта 11661, противоминному кораблю базовой зоны проекта 12701 "Александрит-Э", спасательному судну проекта 21301, а также большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636 и дизель-электрической подводной лодке "Амур 1650".

В рамках деловой программы выставки представители Рособоронэкспорта выступят с докладами-презентациями на темы "Противодействие терроризму и обеспечение правопорядка" и "Кибербезопасность: системы и решения". В случае заинтересованности для иностранных заказчиков в ходе выставки будут проведены презентации по бронетанковой технике, ракетно-артиллерийскому вооружению, стрелковому оружию и средствам ближнего боя, специальному оружию и специальной технике.

Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта планируется провести презентацию книги-фотоальбома "Россия-Индия: вехи военно-технического сотрудничества", изданной при спонсорской поддержке компании.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
10.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
Амур-1650
Корнет
Корнет-Э
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1135 Буревестник
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