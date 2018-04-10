

Церемония передачи береговой охране Грузии сторожевых катеров WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island типа Island, выведенных из состава береговой охраны США. Балтимор, 30.09.2016.

Источник: Кадр грузинского телевидения (via forums.airbase.ru ) Церемония передачи береговой охране Грузии сторожевых катеров WPB 1340 Jefferson Island и WPB 1345 Staten Island типа Island, выведенных из состава береговой охраны США. Балтимор, 30.09.2016.Источник: Кадр грузинского телевидения (via forums.airbase.ru )

Не бывать Незалежной владычицей морскою

В том, что поставка Украине американских списанных патрульных катеров затянулась на четыре года, украинская общественность обвиняет своего главу.

В Киеве осознали, что провокация с захватом российского сейнера "Норд" и задержанием его команды так просто не закончится, и непременно последуют ответные шаги Москвы.

Обсуждение возможных перспектив развития ситуации в акватории Азовского и Черного морей вернуло внимание украинской аудитории к американским патрульным катерам проекта "Айленд", которые США обещали подарить Украине почти четыре года назад.

Напомним, Вашингтон неоднократно обещал передать Киеву два патрульных "Айленда" в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA Excess Defense Artccess).

Отметим, что эта "бескорыстная" передача союзным государствам устаревшего неликвидного военного имущества, техники и оружия, которые продать маловероятно, позволяет сэкономить средства на их хранении и утилизации.

Сторожевые катера типа "Айленд" (также известны как 110-футовые) были построены для береговой охраны США верфью Boccinger Shipyards в Локпорте (штат Луизиана) с 1985 по 1992 годы в количестве 49 единиц (WPB 1301 - WPB 1349). Катера имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку, полное водоизмещение 168 т и длину 110 футов (34 м). Двухвальная дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает скорость полного хода до 29,5 уз. Автономность - пять суток. Экипаж - 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ. На таких катерах, переданных ранее Грузии, вооружение было демонтировано.

В 2002-2005 годах восемь катеров типа Iscand были модернизированы с удлинением корпуса на 13 футов (4 м), однако модернизация оказалась неудачной, привела к возникновению проблем с прочностью корпуса, и в 2006 году все модернизированные катера были списаны. Остальные немодернизированные катера начали выводиться из состава береговой охраны США в 2014 году в связи с заменой на строящиеся на той же Boccinger Shipyards новые сторожевые катера типа Sentnec (Fast eesponse uters).

По украинской традиции эти катера уже объявлены "вундерваффе", которые способны не только надежно защитить украинские рубежи, но и осуществить морскую блокаду Крыма. По мнению украинских экспертов, почтенный возраст катеров и приличный пробег не помешает решению этих задач.

Замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что возраст 20-25 лет для морской техники не критический. "Давайте посмотрим на боевой состав того же Черноморского флота, Тихоокеанского флота или Северного флота России. Мы увидим, что там на вооружении стоят корабли по 40-50 лет и спокойно себе служат. Или флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", которому за 30 лет. И ничего страшного, он справляется со своей миссией по защите России", - подчеркнул Самусь. Его поддержал заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов, отметив, что двадцать лет эксплуатации - не основание считать "Айленды" "секонд-хендом", поскольку корабли НАТО "содержатся в таком состоянии, что их боевые возможности остаются практически без изменений".

Ряд украинских экспертов и журналистов утверждают, что катера до сих пор не поставлены Украине по вине Киева, который затягивает процесс передачи "Айлендов". На предприятии "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузница"), принадлежащем Порошенко, производятся патрульные катера, которые хоть и уступают по ТТХ американским "пенсионерам", зато стоят в шесть (!) раз дороже.

В результате этих обсуждений, сам Порошенко вынужден был дать объяснения. "Если уже речь зашла о катерах, в силу ряда публикаций в СМИ и соцсетях, я хотел бы воспользоваться случаем и проинформировать общественность о ситуации с американскими патрульными катерами типа "Айленд". "Зрадофилы" напустили столько тумана. Хотя здесь все

предельно ясно. Минобороны проходит внутренние государственные процедуры окончания и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны. По предварительным договоренностям предусмотрена бесплатная передача указанных катеров, хотя подготовка, дооборудование, транспортировка будут производиться за счет украинского бюджета. Предварительно, больше 10 миллионов долларов", - заявил Порошенко, еще более усилив подозрения.

В самом деле – Минобороны в течение четырех лет не могло согласовать проект контракта! Кроме того, специалисты уже заявили, что Порошенко явно завысил смету на подготовку и транспортировку катеров, рассчитывая положить разницу себе в карман. В результате на Украине формируется убеждение, что вороватый и корыстный Порошенко украл у страны великую морскую победу, которая могла быть достигнута еще четыре года назад.

Однако в оправдание главаря киевской хунты, который действительно старается иметь свой гешефт буквально на всем, можно сказать, что американские катера, если даже они будут переданы Украине вооруженными, нисколько не упрочат ее положения в Черноморско-Азовской акватории. Предназначенные для ловли контрабандистов и нарушителей катера явно не предназначены для борьбы с судами Черноморского флота РФ и ее ВКС.

Борис Джерелиевский