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Корветы-невидимки оснастят флотилией роботов

09.04.2018 Известия.ru 495 0
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Дерзкий
Корветы проекта 20386 "Дерзкий".
Источник: https://militaryarms.ru/

Отряды дронов сделают стелс-корабли многофункциональными

Российские "корветы-невидимки" вооружат боевыми дронами — подводными, надводными и воздушными. Это позволит максимально дистанцировать корабли проекта 20386 от непосредственного контакта с противником. Беспилотники будут вести разведку, наносить удары, создавать радиоэлектронные помехи и даже обезвреживать морские мины. Впервые такие аппараты станут частью вооружения боевого корабля наравне с ракетами, торпедами и пушками.

Как рассказал "Известиям" генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко, перспективные корветы проекта 20386 разработки ЦМКБ планируется оснастить максимальным количеством роботизированных средств.

— Это делается для дистанцирования личного состава от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения. Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения, — пояснил Александр Шляхтенко. — Оснащение дронами корветов проекта 20386 решает вполне конкретные оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов. Беспилотные летательные аппараты со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости — и по целеуказанию. При этом дроны могут находится на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы.

По словам собеседника "Известий", для борьбы с минами на корветах проекта 20386 могут применяться модули противоминной обороны в контейнерном исполнении.

— В их состав будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы, — добавил Александр Шляхтенко.

"Дерзкий" — первый корвет проекта 20386 — был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота. Кроме того, корвет решает задачи ПВО, ищет и уничтожает подлодки врага, обеспечивает огневую поддержку десантных операций. Для решения ударных задач используются крылатые ракеты и торпеды.

Внешне "Дерзкий" выглядит весьма футуристично. Судя по представленным ЦКМБ "Алмаз" моделям, у корабля единственная надстройка, которая выполнена по технологии "стелс". В ней спрятаны радиоэлектронное оборудование, часть вооружения и другие палубные узлы и механизмы корабля. На корме корвета располагается вертолетная площадка. На ней может базироваться и отряд вертикально взлетающих дронов. Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт может пройти до 5 тыс. морских миль за 30 суток.

— Впервые беспилотники наравне с ракетами, торпедами и пушками станут элементом системы вооружения боевого корабля, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. —– Благодаря такому решению относительно небольшой по своим габаритам и характеристикам корвет сможет решать широкий круг задач даже на значительном удалении от своей базы.

В настоящее время ВМФ намерен заказать до десяти корветов 20386. Первые три должны быть переданы флоту до 2025 года.


Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев
06.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20386
БПЛА
Робот

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