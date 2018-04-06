Корветы-невидимки оснастят флотилией роботов
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Корветы проекта 20386 "Дерзкий".
Источник: https://militaryarms.ru/
Отряды дронов сделают стелс-корабли многофункциональными
Российские "корветы-невидимки" вооружат боевыми дронами — подводными, надводными и воздушными. Это позволит максимально дистанцировать корабли проекта 20386 от непосредственного контакта с противником. Беспилотники будут вести разведку, наносить удары, создавать радиоэлектронные помехи и даже обезвреживать морские мины. Впервые такие аппараты станут частью вооружения боевого корабля наравне с ракетами, торпедами и пушками.
Как рассказал "Известиям" генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" Александр Шляхтенко, перспективные корветы проекта 20386 разработки ЦМКБ планируется оснастить максимальным количеством роботизированных средств.
— Это делается для дистанцирования личного состава от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения. Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения, — пояснил Александр Шляхтенко. — Оснащение дронами корветов проекта 20386 решает вполне конкретные оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов. Беспилотные летательные аппараты со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости — и по целеуказанию. При этом дроны могут находится на значительном удалении от носителя. На новый уровень могут выйти и возможности радиоэлектронной борьбы.
По словам собеседника "Известий", для борьбы с минами на корветах проекта 20386 могут применяться модули противоминной обороны в контейнерном исполнении.
— В их состав будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы, — добавил Александр Шляхтенко.
"Дерзкий" — первый корвет проекта 20386 — был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. В его конструкции используется целый ряд инновационных идей и разработок. Корвет занимает нишу между обычным патрульным кораблем и фрегатом, а по своим возможностям не уступает эсминцу. Задачи проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота. Кроме того, корвет решает задачи ПВО, ищет и уничтожает подлодки врага, обеспечивает огневую поддержку десантных операций. Для решения ударных задач используются крылатые ракеты и торпеды.
Внешне "Дерзкий" выглядит весьма футуристично. Судя по представленным ЦКМБ "Алмаз" моделям, у корабля единственная надстройка, которая выполнена по технологии "стелс". В ней спрятаны радиоэлектронное оборудование, часть вооружения и другие палубные узлы и механизмы корабля. На корме корвета располагается вертолетная площадка. На ней может базироваться и отряд вертикально взлетающих дронов. Корабль с газотурбинной установкой должен развивать скорость до 32 узлов и без захода в порт может пройти до 5 тыс. морских миль за 30 суток.
— Впервые беспилотники наравне с ракетами, торпедами и пушками станут элементом системы вооружения боевого корабля, — отметил военный историк Дмитрий Болтенков. —– Благодаря такому решению относительно небольшой по своим габаритам и характеристикам корвет сможет решать широкий круг задач даже на значительном удалении от своей базы.
В настоящее время ВМФ намерен заказать до десяти корветов 20386. Первые три должны быть переданы флоту до 2025 года.
Сергей Вальченко, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев
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06.04.2018
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